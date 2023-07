Lange Nächte bei Wein und Musik: Winzer luden an die Totenkirche

Teilen

Stießen gut gelaunt an: Am Stand des Weingutes Engelmann gab es unter anderem roten Riesling, von links Rosalie Raasch, Phillip Bouffier und Luisa Kaufmann. © regina ziegler-dörhöfer

Von Riesling, über Erdbeerbowle bis hin zum Grauburgunder: Beim Weindorf in Schwalmstadt war die Auswahl für die Besucher groß.

Schwalmstadt – Über ideale Weindorf-Bedingungen freuten sich die drei Weinbaubetriebe Eger, Engelmann und Gerhard am Wochenende. Sobald die Tageshitze verflogen war, pilgerten die Menschen zur Totenkirche in Treysa, um gut gekühlte Rieslinge, Grauburgunder, Erdbeerbowle, ein Glas Sekt oder andere Köstlichkeiten zu genießen.

„Die Stimmung unter den Besuchern ist super. Es wird fröhlich, friedlich gefeiert. Einfach wieder toll und wir kommen im nächsten Jahr garantiert wieder“, sagte Winzer Franz Eger, der mit Erdbeerbowle und einer Sommerwind-Kreation mit Blutorangensaft zwei besondere Leckereien im Angebot hatte.

Sommerwind-Kreation: Winzer Franz Eger bot Alternativen zum klassischen Glas Wein. © Privat

Gleich nebenan am Stand der Familie Engelmann griffen die Besucher gerne auch mal zu einem Glas Roter Riesling. „Roter Riesling ist ein Weißwein. Die Rebsorte ist die Urform des Rieslings“, erklärte Phillip Bouffier.

Nach dem Auftakt am Donnerstag wurde am Freitag bis zwei Uhr nachts gefeiert und auch am Samstag wurde es eine lange Weinnacht um die Totenkirche, wo etliche Gläser Wein, Sekte und Seccos genossen wurden.

Am Fuße der Ruine: Bei Coverrock genossen die Besucher die Abende auf dem lauschigen Gelände. © Privat

Winzer Franz Eger erwartet die neue Weinlese Mitte bis Ende September und hofft, dass seine Weinberge auch weiterhin ohne Unwetter über den Sommer kommen. „Bis jetzt sind wir im Rheingau von Hagelschäden nicht betroffen gewesen“, so der Winzer aus Oestrich-Winkel.

Musikalisch war bei der 27. Weindorfauflage für reichlich Abwechslung gesorgt. Am Donnerstagabend spielte „Sunlights“, bevor es am Freitag Alpenrock mit der Band „Watzmann“ zu hören gab. Die Coverband „Monkeytones“ spielte am Samstag. Der Sonntag begann mit dem Singen der Chöre und Musik der Schwalmgranaten. Nach dem Festgottesdienst schloss sich das Freundschaftsfest mit Musik der „Funny Fenners“ an. ( Regina Ziegler-Dörhöfer)