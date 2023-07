Leere Straßen, verfallene Häuser, soziale Brennpunkte – Verein mahnt Zustand in Treysa an

Von: Sandra Rose

In der Wagnergasse wurde ein Bürgergarten angelegt. © Rose, Sandra

Mit einer Imagekampagne wollen die Altstadtfreunde Teysa nun für ein besseres Stadtbild kämpfen.

Treysa – Die Altstadtfreunde Treysa wollen als engagierte Bürgerinitiative auf den alarmierenden Zustand der historische Altstadt aufmerksam machen.

Leere Straßen, verfallene Häuser, Leerstand in Ladengeschäften und Wohnhäuser, die zum sozialen Brennpunkt tendieren – diese Entwicklung fiele nicht nur den Vereinsmitgliedern auf, schreiben sie.

Probleme sind sichtbar: Vielen Häusern in Treysa droht der Verfall. Die Altstadtfreunde möchten dafür sensibilisieren und etwas tun. © Sandra Rose

Anwohner berichteten, dass sich Tagestouristen negativ über das Stadtbild äußern, was sich auch indirekt auf ganz Schwalmstadt auswirke. „Der Politik gelingt es nicht, die Situation alleine in den Griff zu bekommen.

Es braucht jetzt aktives bürgerliches Engagement“, ruft der Verein zum Handeln auf und möchte Bewohner, Vereine und Verbände aller Stadtteile dazu ermuntern, ihrem historischen Stadtkern zur Hilfe zu kommen.

Die Kampagne

Der Verein plant dazu in den kommenden Wochen eine Imagekampagne mit Plakaten, die in allen Stadtteilen Schwalmstadts aufgehängt werden sollen. Unter anderem mit Botschaften wie „Weil es auch deine Altstadt ist“.

Auf diesen Plakaten sind Kontaktdaten der Altstadtfreunde vermerkt, um den Schwalmstädtern die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Mitteln in das offene Vereinsangebot einzubringen.

Insbesondere junge Menschen werden gebeten, ihre Ideen und Wünsche einzubringen, um die Altstadt Treysa in eine lebendigen und zukunftsfähigen Ort zu verwandeln, heißt es weiter.

Die Aktionen

In den vergangenen Wochen hat der Verein Altstadtfreunde bereits Kontakt zu Anwohnern, Vertretern der Politik und gesellschaftlichen Akteuren geknüpft und das Thema auf die Agenda gebracht.

Erste Erfolge seien bereits sichtbar. Freiwillige gingen an jedem ersten Samstag im Monat durch die Straßen und sammelten Müll und Zigarettenkippen auf. Diese Aktion solle nicht nur das Stadtbild verschönern, sondern auch das Bewusstsein für Sauberkeit und Umwelt stärken.

Ein weiteres Projekt soll in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und der Propstei Fulda die Sanierung des Ladengeschäfts am Kirchplatz 1 sein.

Das Ladengeschäft am Kirchplatz 1 soll saniert werden. © Rose, Sandra

Ziel sei es, Eigentümern eine fachgerechte Sanierung der Gebäudesubstanz zu ermöglichen und zeitgleich eine lebendige Platzstruktur unter Beteiligung interessierter Bürger zu erarbeiten, so der Verein. Flankierend dazu gibt es einen Grillabend am Mittwoch, 2. August, ab 18 Uhr auf dem Kirchplatz in Treysa.

Zusätzlich erarbeiten die Altstadtfreunde ein Angebot, um leerstehende Wohnungen für Studenten interessant zu machen, „um junge kreative Köpfe in die Stadt zu locken“. Eigentümer von Leerständen können sich diesbezüglich an die Altstadtfreunde wenden. Das Vorhaben werde vom Bürgermeister persönlich unterstützt.

Der Bürgergarten

Ein positives Beispiel für bereits gelungene Initiativen ist der Bürgergarten in der Wagnergasse, in dem jeder die Möglichkeit hat, Essen anzubauen und zu ernten. Dieses Konzept sei – entgegen vieler Erwartungen – wortwörtlich am Erblühen und zeige somit, dass eine aktive Bürgerbeteiligung tatsächlich zu einer positiven Veränderung im Stadtbild führen könne und den Menschen in vielen Bereichen nütze.

Die Altstadtfreunde appelieren an alle, dass jetzt der Zeitpunkt sei, um aktiv zu werden: „Wir können uns keinen weiteren Aufschub erlauben.“ Es gelte, jetzt Lösungen für die bestehenden Herausforderungen der Stadt, der Region und der Zeit zu finden. sro