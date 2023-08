Lkw landet bei Trutzhain im Straßengraben: Straße einseitig gesperrt

Von: Eike Rustemeyer

Der 49-Jährige Fahrer stand laut Polizeiangaben während der Unfallfahrt am späten Sonntagabend unter Alkoholeinfluss.

Willingshausen – Für einen 49-jährigen Lkw-Fahrer endete die Fahrt am Sonntagabend in einem Straßengraben bei Trutzhain. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, ist der Mann gegen 22.30 Uhr in einer Linkskurve kurz vor der Ortseinmündung von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei ist der Lkw nach rechts in den Straßengraben umgekippt und liegengeblieben, berichtet die Polizei weiter. Der 49-Jährige habe während der Unfallfahrt unter Alkoholeinfluss gestanden – zwei Promille hätten die Beamten vor Ort gemessen.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Da die Straße laut der Polizei „massiv beschädigt“ worden ist, muss sie für die Dauer der Wiederinstandsetzung einseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird so lange um die Unfallstelle herum geleitet. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht machen.