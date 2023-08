Lob, Leistung, Liebe: Langjähriger Grundschulleiter wurde 85 Jahre alt

Lothar Molter: Das Foto aus dem Jahr 2021 zeigt den ehemaligen Neukirchener Rektor mit drei seiner insgesamt elf Enkel. © Annette Grünberg

Lothar Molter leitete viele Jahre die Grundschule in Neukirchen. Anfang August ist er friedlich verstorben, wie seine Familie mitteilt.

Neukirchen – Der langjährige Schulleiter der Grundschule Neukirchen ist am 8. August gestorben. Noch wenige Tage zuvor, am 3. August, konnte Molter mit seiner Ehefrau Anni Diamantene Hochzeit feiern, in einer kleinen Andacht zu Hause im kleinen Kreis mit Freunden und Kindern. Digital zugeschaltet konnten ihre elf Enkelkinder die Feierlichkeit miterleben.

Zur Welt kam Lothar Molter am 6. November 1937 in Rheindürkheim. Sein Vater starb in seinen jungen Kinderjahren im Krieg, er hatte einen älteren Bruder und einen jüngeren Stiefbruder.

Mit 13 Jahren machte er eine kaufmännische Lehre in einer Motorenfabrik in Osthofen.

Nach der Lehre entschied er sich für eine Diakonenausbildung in Hephata, im Jahr 1959 lernte er seine Ehefrau Anni in Witzenhausen kennen, die Hochzeit fand am 3. August 1963 statt.

Nach einem Lehramtsstudium in Jugenheim absolvierte Molter sein Referendariat in Treysa in der Grund- und Hauptschule. 1967 wurde er in die Landschule nach Nausis versetzt, bis er 1973 zunächst kommissarisch und dann ab 1975 als erster Schulleiter die Grundschule in Neukirchen, später Astrid-Lindgren-Schule, aufbaute.

Im selben Jahr zog die Familie mit den drei Kindern Dorothea, Annette und Martin in das neugebaute Haus nach Neukirchen.

Nach 34 Jahren im Schuldienst wurde er 1998 als Rektor verabschiedet. Seine Schule und vor allem die Schülerinnen und Schüler lagen ihm sehr am Herzen. Der damalige HNA-Bericht über die Verabschiedungsfeier im Atrium der Steinwaldschule würdigt einen Pädagogen voller Menschenliebe und einen „Schulmeister“ im besten Sinne, der das Schulleben im Altkreis Ziegenhain prägte. „Lob, Leistung und Liebe“ sei die Richtschnur in seiner Arbeit gewesen.

Seine Auffassung von Diakonie habe sich im Vermitteln von Bildung und Herzensbildung gezeigt.

Über Jahrzehnte hinweg war er in seiner Heimatgemeinde im Kirchenvorstand, als Lektor und im Kirchenchor engagiert. Seine Lebensweise war geprägt mit Verantwortung, Konsequenz, Nächstenliebe und einem tiefen christlichen Glauben.

Nach Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand wurde er als Kirchenältester berufen. Auch im Heimatmuseum seiner Stadt engagierte er sich sehr.

Mit 35 Jahren erlitt er einen Herzinfarkt, vor fünf Jahren nahm ihm eine schwere und sehr schmerzliche Gürtelrose sein zweites Augenlicht. Im Juli stürzte er und zog sich einen Schenkelhalsbruch zu, wie seine Familie weiter berichtet. Nach der folgenden OP erholte er sich nicht mehr und verstarb am 8. August zu Hause in Frieden.