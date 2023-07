Glasfaserausbau in Treysa und Ziegenhain steht auf der Kippe

Glasfasernetz

+ © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild Ein Bündel mit Umhüllungen für Glasfaserkabel hängt vor einem Wohnhaus. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Laut dem Unternehmen Goetel ist wegen zu wenigen Vertragsabschlüssen ist Wirtschaftlichkeit des Projektes in Gefahr.

Schwalmstadt – Während der Ausbau des Glasfasernetzes in elf Stadtteilen von Schwalmstadt bereits begonnen hat und allerorten die Straßen und Wege aufgerissen werden, kommen die Arbeiten in Treysa und Ziegenhain durch das Göttinger Unternehmen Goetel offenbar nicht so recht voran.

Grund dafür ist die schlechte Quote bei den Abschlusszahlen der Verträge. Um wirtschaftlich bauen zu können, hätten wenigstens 40 Prozent der Hausbesitzer eines Ortes Interesse am Glasfaseranschluss haben müssen – besser mehr.

Man liege in den Kernstadtteilen so knapp an der 40-Prozent-Marke, teilte der Pressesprecher von Goetel, Felix Kadèra, auf Anfrage mit.

Damit steht in Ziegenhain und Treysa das Projekt buchstäblich auf der Kippe. „Es ist jetzt eine Frage der tatsächlichen Kosten, ob das Projekt wirtschaftlich abbildbar ist oder nicht“, erklärte der Pressesprecher. Momentan befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in Verhandlungen mit Baufirmen.

Weil Ziegenhain und Treysa sehr große Stadtteile seien, würden sich die Verhandlungen mit den Baufirmen aber schwieriger als gedacht gestalten, gibt Kadèra zu bedenken: „Wir arbeiten daran, eine Lösung für die Stadtkerne zu finden, aber aktuell ist noch nicht klar, wann und ob wir überhaupt eine Bauzusage geben können.“ Damit ist eingetreten, was sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet hatte.

Trotz zweimaliger Fristverlängerung fühlten sich nicht genügen Treysaer und Ziegenhainer von dem Angebot für einen schnellen Glasfaseranschluss bis ins eigene Haus angesprochen. Das ist jetzt ein Problem, denn die Rechnung ist einfach: je weniger Abschlüsse, desto teurer die Bauarbeiten.

Daten in Lichtgeschwindigkeit In einem Glasfaserkabel werden Daten mittels Licht übertragen. Dabei wandern die von Laserdioden erzeugten optischen Signale durch die Fasern. Ein Glasfaserkabel besteht aus mehreren Fasern. Die Übertragung verläuft in Lichtgeschwindigkeit. Dadurch sind mit Stand heute Geschwindigkeiten von bis 2000 Mbit in der Sekunde möglich. Goetel baut aktuell in der Region in vielen Kommunen das Glasfasernetz bis in die Häuser aus. mha

Dadurch, dass die Verträge für die Stadtteile schon unterschrieben seien, müsse man für die Kernstadtteile gesonderte, kostenintensivere Verträge abschließen und damit stehe die Frage der Wirtschaftlichkeit im Raum, erklärt der Pressesprecher.

Schwalmstadt Bürgermeister Tobias Kreuter zeigt sich gegenüber der HNA dennoch optimistisch: „Ich hoffe, dass es zu einem positiven Votum kommt.“