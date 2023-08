Märchen trifft auf Mythos: Landkrimis von Berndt Schulz rücken Schwalm in den Fokus

Von: Sandra Rose

Um die Grabstätte Kellers Ruh am Ortsrand von Schrecksbach ranken sich in der Schwalm einige Geschichten. Hier spielt der neue Landkrimi. © daniel göbel, regina ziegler-dörhöfer

Der Holzburger Autor wählte unter anderem Schrecksbach als Schauplatz für die Handlung eines seiner Bücher.

Schwalm – Das sagenumwobene Grabmal Kellers Ruh bei Schrecksbach steht im Mittelpunkt des Landkrimis des Holzburger Autors Berndt Schulz. Der friedliche Ort wird eines Tages von Radikalen als eine Art Gründungsort für eine „Bewegung im Widerstand“ entdeckt und missbraucht.

Hinzu kommt der Lehrer Johannes Beiner, der auch in einem weiteren Land-Krimi-Teil die Rolle des Städters und Mittlers übernimmt. Gleichwohl sieht er sich Verflechtungen und Seilschaften der Landbevölkerung konfrontiert – jedenfalls ist es mit der vermeintlichen Ruhe alsbald vorbei – „Gewalt entsteht, die niemand will und niemand stoppt“. Denn plötzlich sind sie da, die Querdenker, Wutbürger und Empörer.

Die Gedenkstätte

Und so rankt sich um die fiktive Parabel mit ordentlich Lokalkolorit die Geschichte der Gedenkstätte Kellers Ruh: Sie erinnert an zwei besondere Schwälmer, die Mitte des 19. Jahrhunderts auswanderten.

Eckhardt Keller erwarb in Mexiko eine Silbermine, Henriette Jordan entwickelte sich zu einer bedeutenden Schriftstellerin. Nach ihrer Rückkehr aus der Fremde lebten beide jahrelang in der Losemühle zwischen Heidelbach und Holzburg.

Bis heute gibt es die gleichnamige Grabstätte am Ortsrand von Schrecksbach. Hier ruht Eckhard Keller, ein Schrecksbacher Jung, der am 1. Oktober 1885 verstarb. Doch wer war er eigentlich? Die Kenntnisse über Eckhard Keller stützen sich in erster Linie auf Überlieferungen alter Mitbürger sowie auf wenige Hinweise, die aus Standesamt- und Kirchenbüchern hervorgehen.

Auch der Schrecksbacher Johannes Bernhardt konnte vor vielen Jahren noch aus der Lebensgeschichte Eckhard Kellers berichten.

Seinen Kenntnissen zufolge wurde Keller am 3. Juni 1818 in Schrecksbach geboren. Seine Eltern waren der Landbauer Johann Georg Keller und dessen Ehefrau Anna Maria.

Das Kellersche Gut soll in der Neukircher Straße, gegenüber des heutigen Dorfgemeinschaftshauses, gestanden haben. Im Zuge der Dorferneuerung wurde der Gutshof in den 1960er-Jahren in die Kasseler Straße umgesiedelt. Heute wird er nicht mehr als solcher betrieben. Bereits als junger Mann wanderte Keller aus. Über sein Leben in der Fremde ist wenig bekannt.

Laut Bernhardt ging Keller damals zunächst in die USA. In England soll er später seine Frau Henriette, geborene Jordan, geheiratet haben. Aus dieser Ehe ging Sohn Hermann hervor.

Auf seine alten Tage kam Keller wohl häufiger zu Besuch nach Schrecksbach und soll sich in der Losemühle einquartiert haben – er war ein gern gesehener Gast, brachte er doch häufig Kakao mit, was für die Dorfbevölkerung damals noch etwas sehr Besonderes war.

Über Kellers Zeit im Ausland wird gemunkelt, dass er sich der Freimaurerbewegung anschloss. Das könnte nach Meinung der Schrecksbacher auch erklären, warum er später ohne kirchlichen Segen beerdigt wurde.

Auch findet man auf dem Grabmal weder Kreuz, Psalm oder Bibelspruch. Sohn Hermann soll 1885 den Tod des Vaters angezeigt haben, verbunden mit dem Wunsch, im Schrecksbacher Wald unter einer Buche begraben zu werden. Der Platz dafür wurde von seinem Sohn für 25 Goldmark erworben.

Die Wölfe

Ebenfalls aus der Feder des Holzburger Autors stammt das neueste Werk „Das Dunkel im Inneren des Wolfes“. In dem Krimi ist sich der Verfasser sicher: „Die Wölfe kehren in die Schwalm zurück. Daran besteht kein Zweifel mehr.“

Früher bevölkerten die Tiere die gesamte nördliche Erdhalbkugel. Seit 150 Jahren in Deutschland ausgerottet, sind die Wölfe seit 2019 auch in der Region wieder nachweisbar. Es ist also kein Wunder, dass sich ausgerechnet im Rotkäppchenland der Wolf und das Rotkäppchen wieder begegnen – zumindest fiktiv.

Zwischen Schwalm und Knüll liegen eines Morgens sieben furchtbar zugerichtete Lämmer. Dahinter wird der Wolf vermutet. Oder steckt etwas anderes dahinter?

Nur die junge Elena ahnt, was auf die Region zukommt. Der Roman vermischt Märchen und Mythos, spielt aber auch mit der irrationalen Angst der Menschen vor dem Wolf. Dabei treibt ein Mann in der Region sein Unwesen, den ein düsteres Rachemotiv antreibt.

„Kellers Ruhe“ ist erschienen bei der edition federleicht, ebenso „Das Dunkel im Inneren des Wolfes“, je 15 Euro