Markus Euler aus Leimsfeld spielt bei den Egerländer Musikanten mit

Musiker aus Leidenschaft: Seit 15 Jahren spielt Markus Euler aus Leimsfeld im Orchester „Egerländer Musikanten – Das Original“ mit. Der 41-Jährige ist Klarinettist. © Regina Ziegler-Dörhöfer

Der Lehrer und Klarinettist hat bereits in vielen Konzertsälen in Deutschland und Europa gespielt – teilweise vor tausenden Besuchern.

Leimsfeld – In vielen Konzertsälen Deutschlands und des angrenzenden Europas, auf Bühnen in Bregenz, Salzburg, Wien, Luzern, Leipzig, oder beim Woodstock der Blasmusik mit vielen tausend Besuchern spielte der Leimsfelder Klarinettist Markus Euler. Der 41-jährige gehört seit 15 Jahren dem Orchester der „Egerländer Musikanten -– Das Original“ an und ist somit Teil des wohl erfolgreichsten Blasorchesters der Welt.

Die Original Egerländer Musikanten, einst von Ernst Mosch gegründet und inzwischen seit über 20 Jahren von Ernst Hutter weitergeführt, begeistern seit 65 Jahren Blasmusikfans auf der ganzen Welt.

„Als kleiner Junge besuchte ich mit meinen Eltern zwei Konzerte der Original Egerländer Musikanten unter Ernst Mosch. Als angehender Klarinettenspieler hätte ich es mir aber niemals träumen lassen, selbst einmal Teil gerade dieses Blasorchesters zu sein“, erinnert sich Euler, der seine ersten musikalischen Schritte und Auftritte mit den Leimsfelder Dorfmusikanten machte.

Das Musizieren liegt bei Eulers in der Familie, denn schon der Urgroßvater spielte Klarinette bei der Kapelle Bechtel in Leimsfeld und auch der Vater spielte Flügelhorn und Trompete bei den Dorfmusikanten. Eulers Musikerkarriere begann 1985 mit Besuch der musikalischen Früherziehung, bevor er 1988 den Dorfmusikanten beitrat.

Der damalige Dirigent, Posaunist beim Heeresmusikkorps 2 Kassel, empfahl schnell weiterführenden Klarinettenunterricht und so wurde der junge Leimsfelder beim Heeresmusikkorps 2 Kassel und hiernach am Kasseler Staatstheater musikalisch ausgebildet.

„Meine Eltern unterstützten meine musikalische Leidenschaft von Anfang an und fuhren mich regelmäßig zum Musikunterricht und zu Proben“, blickt Markus Euler dankbar zurück. Hauptberuflich unterrichtet Euler, der Musik und Geschichte auf gymnasiales Lehramt studiert hat, an der Alexander-von-Humboldt-Schule, ein Gymnasium mit Schwerpunkt Musik, in Lauterbach.

„Es ist toll, wenn man ein Stück seiner Liebe zur Musik an jüngere Generationen weitergeben kann. Die Kombination von Musiklehrer und Orchestermusiker ist perfekt“, so Euler, der sich sehr darüber freut, wenn Schüler seiner Schulklassen mal eines seiner Konzerte besuchen.

Viele der jüngeren Zuhörer zeigten sich vom musikalischen Können der Profis beeindruckt und man könne durchaus einen Zuwachs junger Konzertbesucher wahrnehmen, die traditionelle musikalische Strukturen in Kombination mit moderner musikalischer Umsetzung und bläserischer Perfektion zu schätzen wüssten.

„Die Liebe zur Musik, der Stil des Orchesters und der Groove der Egerländer sind unverkennbar. Wir Musiker sind nicht nur musikalisch ein Team, sondern sind fast schon eine Familie“, so Euler, der so immer wieder gern in den Tourbus der Egerländer einsteigt und zu Konzerten reist.

„Die Egerländer sind herzliche Menschen und das spürt man bei jedem Ton“, so Euler, der, bevor er als junger Klarinettist ins Egerländer Orchester aufgenommen wurde, vier Probekonzerte zu spielen hatte.

Bei den Egerländern gehört er als Nordhesse zu den Nordlichtern der Truppe, doch umso mehr freute es ihn, dass er seine südlich beheimateten Kollegen im Sommer zu einem Egerländerauftritt in Ziegenhain in der Schwalm begrüßen konnte. „Ich möchte das Leben auf dem Land nicht missen.

Konzerte auf großen Bühnen sind toll, doch eine Ausfahrt mit meinen Oldtimermotorrädern oder historischen Schleppern darf in meinem Leben auch nicht fehlen“, so der 41-jährige.

Markus Euler, der aber auch die heimische Musikantenwelt nach wie vor gerne unterstützt. Er spielt, sofern es der Konzert- und Tourplan zulässt, bei den Original Schwalmtalern oder auch den Dorfmusikanten.

Heimische Fans dürfen sich auf den Hessentag im kommenden Jahr freuen. Markus Euler wird dort im Mai in Fritzlar mit Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten – Das Original ein Konzert spielen.

(von Regina Ziegler-Dörhöfer)