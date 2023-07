Mehr Ärzte braucht das Land: Staatsminister besuchte MVZ in Schwarzenborn

Von: Eike Rustemeyer

Teilen

Besichtigung das MVZ in Schwarzenborn: Staatsminister Axel Wintermeyer (vorne von links), Jürgen Liebermann und Winfried Becker, dahinter von links Celina Eckhardt, Christina Eisenhut, Loreen Petersohn, Anja Kort, Lena Itzenhäuser, Stefanie Schwalm und Manuela Leiser. © Eike Rustemeyer

Das Konzept des kommunal geführten Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) ist in der engeren Auswahl für den hessischen Demografie-Preis.

Schwarzenborn – In Schwarzenborn steht das erste und bisher einzige kommunal geführte Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in ganz Hessen. Da es einen Beitrag gegen den Ärztemangel in ländlichen Gebieten leistet, gehört es zu den Top-Kandidaten des hessischen Demografiepreises. Deshalb besuchte Staatsminister und Demografiebeauftragter Axel Wintermeyer das MVZ, das von den 93 Bewerbern für den Demografie-Preis unter den ersten sechs gelandet ist.

Für den Demografie-Preis können sich hessenweit Initiativen, Vereine, Unternehmen oder Kommunen bewerben, die mit einem Projekt Probleme des ländlichen Lebens angehen und deren Lösungskonzept übertragbar ist. Eine Fachjury wählt dann die sechs besten Vorschläge aus, die allesamt geehrt werden.

Die im MVZ beschäftigten Ärztinnen Lena Itzenhäuser und Anja Kort führten Wintermeyer zusammen mit Bürgermeister Jürgen Liebermann und Landrat Winfried Becker durch ihren Arbeitsplatz. Die Schwerpunkte des im Jahr 2018 eröffneten Zentrums liegen auf Gynäkologie und Allgemeinmedizin, es befindet sich allerdings auch eine physiotherapeutische Praxis und ein Zahnarzt der Bundeswehr im Haus. Während des Rundgangs ließ sich Wintermeyer den Arbeitsalltag der Medizinerinnen erklären, beispielsweise das Röntgen oder das Konzept des gynäkologischen Behandlungsraumes.

Stetig präsentes Gesprächsthema war der ländliche Ärztemangel, zu dem Wintermeyer sagte: „Die ärztliche Versorgung ist auf dem Land eine Herausforderung. Gerade Allgemeinmediziner fehlen.“ Außerdem steige der Altersdurchschnitt der ländlichen Bevölkerung, weshalb gleichzeitig auch der Bedarf nach medizinischer Versorgung größer würde.

Diese Probleme seien auf Bundeslandebene zwar bekannt, „aber wir können die Leute auch nicht zwingen, Arzt auf dem Land zu werden“, ergänzte er. Deshalb erhoffe er sich eine Art Nachahmer-Effekt von dem Konzept des MVZ. Ihm sei aber auch bewusst, dass ein medizinisches Angebot in öffentlicher Hand vielen selbstständigen Ärzten sauer aufstoße.

Sie befürchteten wirtschaftlichen Druck, weil ein solches kommunales MVZ eine viel höhere finanzielle Unabhängigkeit hätte. „Natürlich müssen wir hier auch wirtschaftlich denken, aber nicht unbedingt gewinnorientiert“, sagte dazu. Trotzdem stelle sie keine Feindseligkeiten vonseiten anderer Ärzte aus der Region fest, es sei eine gute und friedliche Koexistenz.

Den Besuch des Staatsministers sei für Anja Kort „auf jeden Fall aufregend gewesen“, wie die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sagte. „Es war aber auch ein gutes Gefühl“, ergänzte ihre Kollegin Lena Itzenhäuser. Denn: „Wir stehen für das, was wir hier machen“, sagte sie.

Insgesamt gehören mit dem MVZ in Schwarzenborn, dem „MarktCampus“ in Homberg und der Treysaer Genossenschaft „Gemeinsam ins Alter“ drei Projekte aus dem Schwalm-Eder-Kreis zu den Top 6 des hessischen Demografie-Preises. Sie erhalten alle einen Teil des auf 24 000 Euro dotierten Preisgeldes. Welchen Platz sie final belegen, wird bei der Preisverleihung am 15. September in Wiesbaden bekannt gegeben.