Mehr als 1000 Besucher feierten beim Treysaer Kneipenfest 

Es ist seit zehn Jahren ein Höhepunkt im Schwälmer Nachleben: Das Treysaer Kneipenfest, ein Partyspektakel mit Live-Musik und tollen Bands.

Auch zur Jubiläumsveranstaltung galt: Einmal bezahlen und überall dabei sein. Rockig ging es im „Café 1685“ in der Strauchgasse zu, dort spielte die „Mark Prang Band“ Klassiker aus den Sechzigern und Siebzigern. Seit Sommer 2004 ist die Band um den „Mick Jagger aus Nordhessen“ mit dem Besten Titeln der Rockära unterwegs und verwandeln jedes Konzert in ein Gute-Laune-Fest.

In der „Wache“ spielte die Berliner Partyband „Freebird“. Die Band spielte nationale und internationale Songs aus dem Musikbusiness. Der Bogen reichte von Peter Schilling, Nena und Van Halen bis zu Tom Jones und Udo Jürgens.

Im „Markteck“ spielten „Kick & Fox“. Die Band hatte Kultsongs aus vergangenen Zeiten im Gepäck, dargeboten mit 12-Saitiger-Folkgitarre, Mundharmonika und Acoustic-Drumset. Peter Kick feierte mit seinem Sohn Bono Fox die Klassiker der Beat- und Flower-Power-Ära. Ihre Musik war gewürzt mit American Folk und Country als auch Stücken neueren Datums, bei der ein Klassiker dem anderen folgte.

Gleich sechs Musiker heizten in der „Gaststätte Specht“ ein. „Sonic Six“ aus Kassel überzeugten mit handgemachter, gitarrendominierter Rockmusik aus vier Jahrzehnten. Mit Klassikern von Deep Purple, U2, Led Zeppelin, AC/DC, Dire Straits, Rolling Stones und Queen begeisterte die Band auch in diesem Jahr das Publikum.

Im „Lokschuppen“ standen „Jürgen Gerhardt & The T.B.-Session-Band“ auf der Bühne. Die T.B.-Session-Band überzeugte mit Rock- und Bluesklassikern. Es entstand dabei eine Mischung aus der Ruhe von J.J. Cale, aus dem Groove von Eric Clapton, der Gelassenheit von Joe Cocker und dem Wahnsinn der Rolling Stones.

In der „Bierbar Pegasus“ lautete das Motto „Come in and fly out“. DJ Christian spielte die größten Highlights von Rock bis Roll.

Bis in die frühen Morgenstunden feierten die über 1000 Besucher in den den Treysaer Kneipen ein ausgelassenes Fest.