Mit dem Binder ins Getreide: Landwirte in Zella ernten schon für die 800-Jahrfeier

Von: Matthias Haaß

Mit einem Mähbinder aus den 1950er-Jahren und einem Masey Ferguson ernteten von links Armin Keßler, Julius Kramarz, Thilo Ries, Ulrich Riebeling, Willi Pfeil, und Günter Hahn Roggen. © Tim Friedrich

Damit er bei dem Dorfjubiläum im kommenden Jahr gedroschen werden kann, wird der Roggen bereits jetzt gebündelt und eingelagert.

Zella – In diesen Tagen bestimmen die großen Mähdrescher auf den Getreidefeldern der Region das Bild der Landschaft. Wo die Ursprünge der moderneren Landmaschinen liegen, konnte man jüngst auf einem Feld bei Zella sehen. In Vorbereitung auf die 800-Jahrfeier im kommenden Jahr ernteten dort Landwirte aus Zella mit einem Mähbinder und einem alten, aber top restaurierten Schlepper der Marke Massey Ferguson, ein Roggenfeld ab. Zehn Helfer beteiligten sich an der Aktion. Armin Kessler und Ulrich Riebeling hatten dabei den Hut auf.

Der Binder ist der Vorläufer der Mähdrescher und übernimmt das Mähen des Getreides sowie das Bündeln und Binden der Getreidehalme zu Garben. Die gebundenen Garben legt der Mähbinder dann auf dem Feld ab.

Gutes Ergebnis: 430 Garben bündelte der Mähbinder beim Ernteeinsatz in Zella. © Privat

Ein Binder vereint das manuellen Mähen mit Sichel oder Sense und das Binden der Garben in einem Gerät. Der Ursprung der Binder liegt in den USA. Dort fand die Technik Anfang des 19. Jahrhunderts Einzug in die Landwirtschaft. In Deutschland waren Binder vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende der 1960-er Jahre weit verbreitet. Die Maschinen wurden dann durch den Mähdrescher verdrängt.

Der von den Zellschen eingesetzte Binder ist von der Firma Bautz und wurde Ende der 1950-er Jahre gebaut. Eigentümer der Maschine und des dazu passenden historischen Leiterwagens sei Thilo Ries aus Rückershausen, sagt Tim Friedrich, der Vorsitzende des Vereins Heimat und Brauchtum. Zuletzt im Einsatz war das Gerät 2016 in Riebelsdorf. Der Leiterwagen sei von seinem Opa vor 15 Jahren nach Rückershausen verkauft worden, erzählt Tim Friedrich und fügt schmunzelnd an: „Der Leiterwagen kehrt nach Zella zurück.“

Historische Landtechnik: Ein Binder vereint das Mähen des Getreides und das Binden der Garben in einem Gerät. Der Mähbinder auf dem Bild gehört Thilo Ries aus Rückershausen. © Privat

Damit bei der Ernte in Zella alles reibungslos funktionierte, hatten Armin Keßler und Heinz Keßler die Maschine am Vortag geschmiert. Der technische Dienst vor der Benutzung hatte sich gelohnt.

Nach einem holprigen Start von gut 30 Metern und Wartungsarbeiten durch die Experten Günter Hahn und Willi Pfeil habe man 430 Garben ohne Probleme gebunden, berichtet Friedrich, der sich bei allen Helfern ausdrücklich bedankt.

Im Gegensatz zu einem modernen Mähdrescher kann ein Binder-Gespann nicht direkt ins Getreidefeld fahren. Eine Spur muss zunächst freigemacht werden. Landwirte sprechen in dem Zusammenhang von anmähen oder andreschen. Erst dann wurde auf der gedreschten Spur begonnen, rechts davon zu binden.

Die Zellaer waren mit der Arbeit der historischen Landtechnik ausgesprochen zufrieden. „Der Binder hat eine zuverlässige Arbeit geleistet und keine Fehlgabe gebunden“, sagt Armin Keßler.

Nach dem Mähen und Binden war dann aber doch noch einmal Handarbeit gefragt: Die Gaben wurden auf den historischen Leiterwagen geladen und zum Hof von Rainer Bambey gebracht.

Dort wird der Roggen bis zur 800-Jahrfeier im Juni 2024 eingelagert. Mit einer historischen Dreschmaschine soll das Getreide dann im Rahmen des stehenden Festzugs gedroschen werden. Bislang habe man für den Festzug schon 150 Attraktionen, freut sich Tim Friedrich.