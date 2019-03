Mit Energie und Begeisterung am Pflanztisch

Pflanztöpfe mit Erde füllen, Setzlinge eintopfen, glattstreichen – alltägliche Handgriffe in einer Gärtnerei. Für Mareike Mergard sind diese Tätigkeiten alles andere als banal: Die junge Frau ist stark sehbehindert, in ihrer Mobilität eingeschränkt und kann nicht verbal kommunizieren.

In diesem Alltag angekommen zu sein, erfüllt Mareike Mergard mit Stolz und Zufriedenheit. Sie hat den 27-monatigen Berufsbildungsbereich absolviert und sich damit für die Arbeit in der Hephata-Gärtnerei in Treysa qualifiziert. Seit November vergangenen Jahres arbeitet sie dort als Helferin im Zierpflanzenbau. Gestern hat Mareike Mergard in Kassel ihr Zertifikat als Absolventin des Berufsbildungsbereiches in Empfang genommen, gemeinsam mit den anderen Absolventen der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Hessen Nord.

Dass sie in der Hephata-Gärtnerei arbeiten wollte, stand für Mareike Mergard bereits nach einem Schulpraktikum fest. Dieser Wunsch hat sich im dreimonatigen Eingangsverfahren des Berufsbildungsbereiches weiter manifestiert. „Es gab einige Hürden, aber wir haben sie gemeinsam gemeistert“, erklärt Hans-Günter Kripko, Hephata-Bereichsleiter der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ziel der Qualifizierung im Berufsbildungsbereich sei es, „dass die Beschäftigten möglichst selbständig die einzelnen Arbeitsschritte und dann auch komplette Arbeitsgänge erledigen können“, so Kripko. Die Ausbildungspläne werden entsprechend der Art der Behinderung und der daraus resultierenden Leistungsfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten individuell erstellt.

Acht Stunden täglich arbeitet Mareike Mergard in der Hephata-Gärtnerei. Ihr Arbeitsgebiet ist der Zierpflanzenbau – auch das hat sich während des Eingangsverfahrens rasch als optimal herausgestellt. Beschäftigte, die den Berufsbildungsbereich in der Gärtnerei absolvieren, lernen jeden der dortigen Arbeitsbereiche kennen. „Floristik, Blumen- und Zierpflanzenbau, Gemüsebau, Außen- und Anlagenpflege“, zählt Martin Weinelt auf. Der Gärtnermeister ist Mareike Mergards Bildungsbegleiter und damit ihr Ausbilder.

Voller Energie und Motivation startet Mareike Mergard in den Arbeitstag. Wenn sie Pflanzen und fertig getopfte Ware von einem Standort zum nächsten bringt, dient ihr Rollator gleichzeitig als Transportwagen. Zunächst hat sie das Eintopfen von Pflanzen gelernt, dann kamen nach und nach die nächsten Arbeitsschritte dazu.

Mit großer Begeisterung widmet sich Mareike Mergard dem Gehölzschnitt. Da sie sich nicht verbal mitteilen kann, läuft die Verständigung über Gebärden und Bilder. Auch wurden individuelle Gebärden für spezielle Begriffe des Gärtnerhandwerks für sie entwickelt. Auch nach ihrer Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis wird Mareike Mergard sich weiter qualifizieren. In der Zukunftsplanung, die am Abschluss des Berufsbildungsbereiches steht, wurden die weiteren Pläne besprochen und gemeinsam überlegt, wie diese umgesetzt werden können.

In der Hephata-Gärtnerei sind aktuell rund 50 Mitarbeiter beschäftigt, darunter eine komplette Arbeitsgruppe von sechs Personen im Berufsbildungsbereich. Zur Gärtnerei gehört ein Laden, in dem Floristik, Pflanzen und Gemüse angeboten werden.

Zudem sind die Mitarbeiter für die Pflege des Stammgeländes der Hephata Diakonie in Treysa zuständig und übernehmen externe Aufträge, beispielsweise die Pflege von Außenanlagen.

Fit für den Arbeitsmarkt

Wie Mareike Mergard haben sich mit einer zweijährigen Ausbildung 110 Menschen aus Nord- und Mittelhessen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) fit gemacht fürs Berufsleben.

Am Donnerstag erhielten sie ihre Abschlusszertifikate bei einer zentralen Feier im Ständesaal des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (LWV, Kassel).

Die Frauen und Männer wurden in den Bathildisheimer Werkstätten, der Baunataler Diakonie Kassel, der Hephata Diakonie, den Kasseler Werkstätten sowie in der Lebenshilfe Marburg-Biedenkopf und im Lebenshilfe-Werk Waldeck-Frankenberg ausgebildet, von der Elektromontage über Bürodienstleistungen und Hauswirtschaft bis hin zu Landwirtschaft und Zierpflanzenbau.

Organisator war in dieses Jahr die Hephata Diakonie (Schwalmstadt). Die Verleihung sei mit einer Gesellenfreisprechung vergleichbar, heißt es in ihrer Pressemitteilung.