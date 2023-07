Mit Soldaten im Gespräch: Wehrbeauftragte des Bundestags begutachtet Musterprojekt im Knüll

Bundeswehr

Bei ihrem Besuch in der Knüllkaserne machte sich Dr. Eva Högel ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort – und hörte dabei auch die Soldaten an.

Schwarzenborn – Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Högl, stattete jüngst der Bundeswehr in Schwarzenborn einen Besuch ab. In der Knüllkaserne informierte sich Högl nicht nur bei der Bataillonsführung über der Einheit, sondern sprach auch direkt mit den Soldaten des Jägerbataillons. Ob die Wehrbeauftragte auch bei der kürzlich aufgestellten Fernspähkompanie war, teilte die Bundeswehr nicht mit.

Als ein Hilfsorgan des Bundestages unterstützt die Wehrbeauftragte bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle über die Bundeswehr. Sie überwacht die Wahrnehmung der Grundrechte der Soldaten sowie die Einhaltung der Grundsätze der Inneren Führung. Ganz wichtig sind bei den Besuchen in der Truppe daher die persönlichen Gespräche.

Beim Jägerbataillon 1 wollte sich die Politikerin laut einer Mitteilung außerdem von den zur Zeit laufenden beziehungsweise jüngst abgeschlossenen Bauarbeiten vor Ort ein eigenes Bild machen.

Högl habe von Oberstleutnant Sven Kästner, dem Kommandeur der Schwarzenborner Jäger, ein aktuelles Lagebild zu Standort und Verband bekommen. Außerdem seien Aufträge und Herausforderungen des Bataillons sowie die Infrastrukturmaßnahmen in der Knüll-Kaserne thematisiert worden, heißt es von der Bundeswehr.

In einer anschließenden Gesprächsrunde redete die Wehrbeauftragte direkt mit den Soldaten. Dabei kamen unter anderem die Infrastruktur in der Kaserne, Munitionsversorgung, Entbürokratisierung und Personalentwicklung zur Sprache.

Bei einem Rundgang durch die Knüll-Kaserne begutachtetet die Wehrbeauftragte nicht nur die neu gebauten Unterkunftsgebäude, sondern machte sich auch Bild von bestehenden Hallen und Gebäuden.

Im Zuge der Besichtigung sei deutlich geworden, dass die Knüll-Kaserne eine zukunftsfähige Kaserne im nordhessischen Schwarzenborn sei, in der noch viele Jahre intensiv gebaut werde, heißt es dazu in der Mitteilung des Jägerbataillons. Im Zuge der Umstellung auf die Kategorie „Mittlere Kräfte“ werden für das neue Waffensystem „Schwerer Waffenträger Infanterie“ unter anderem Hallenbauten erforderlich sein, HNA berichtete.

Die Wehrbeauftragte dokumentierte die von den Soldatinnen und Soldaten vorgebrachte Kritik. Viele der angesprochenen Punkte seien auch aus anderen Verbänden der Bundeswehr bekannt, so Högl. Die Truppenbesuche der Wehrbeauftragten werden ausgewertet und in einem jährlichen Bericht an das Parlament zusammengefasst. Dieser Bericht solle Kritik und Herausforderungen der Truppe als ungefiltertes und ehrliches Lagebild für Politik und Öffentlichkeit festhalten, so der Anspruch.

Der jährliche Bericht ist für jedermann zugänglich und kann auf der offiziellen Internetseite der Bundeswehr und des Bundestages heruntergeladen werden. Im Jahresbericht 2022 wurden die Knüll-Kaserne lobend erwähnt. Sie sei ein gutes Beispiel für den zügigen Neubau von Unterkünften. Die in Form eines „Baukastensystems“ errichteten sechs Gebäude gelten als Modellprojekt.

