Nachbarkrieg am Gartenzaun: Frau muss für Beleidigung Strafe zahlen

Mit zwei Entscheidungen endete der zweite Prozesstag eines Nachbarschaftsstreites im Altkreis Ziegenhain. Ein Geschwisterpaar war wegen Beleidigung und Sachbeschädigung angeklagt (wir berichteten).

Die Angeklagten sollten laut Vorwurf des Staatsanwaltes ihre Nachbarn mehrfach beleidigt und zusätzlich deren Pkw und Zäune beschädigt haben. Die 26-Jährige wurde wegen zweier Beleidigungen zu einer Geldstrafe von 1275 Euro verurteilt, jedoch beinhaltete die Summe eine bereits zuvor verhängte Geldstrafe über 750 Euro.

Die Angeklagte hatte eingeräumt, in ihrer Wut den Nachbarn beleidigt zu haben, da dieser zuvor ihre Kinder als asozial beschimpft habe. Dieses Teilgeständnis hatte die Richterin bei der Höhe der Strafe zugunsten der Angeklagten gewertet. Allerdings habe die 26-Jährige bereits mehrere Vorstrafen wegen Beleidigung, was zu ihren Lasten spreche, so die Strafrichterin.

Die Sachbeschädigungen sah die Richterin nicht als erwiesen an. Die Zäune seien schon sehr alt gewesen und wiesen sichtbar viele ältere Schäden auf, so die Strafrichterin. Auch die Schuhabdrücke auf dem Pkw, die die Polizei der Angeklagten zugeordnet hatte, ließ sie nicht als Beweis gelten. „Es gibt viele ähnliche Schuhe, da jedoch kein Foto von der Sohle existierte, sind hier Zweifel angebracht“, begründete die Juristin ihre strafrechtliche Einschätzung.

Auch habe nicht eindeutig geklärt werden können, ob die Zeugen tatsächlich gesehen hatten, dass die Angeklagte gegen die Stoßstange getreten habe. Das damals aufgenommene Polizeiprotokoll spreche dagegen. In vielen Details sei unklar, was tatsächlich passiert sei.

„Es kann so gewesen sein, aber es ist nicht nachweisbar“, erläuterte die Richterin ihr Urteil, deswegen sei die Angeklagte in allen Punkten, die sich auf die Sachbeschädigungen bezogen, freizusprechen.

Wegen geringer Schuld stellte die Strafrichterin das Verfahren gegen den 24-jährigen Bruder der Frau ein.