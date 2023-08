Name ist Programm: Leos Ausflugslokal in Gilserberg zieht Besucher an

Von: Celine Kühn

Vor 18 Jahren stürzen sie sich in das Abenteuer Gastronomie. Christiane und Andreas Kaiser haben es nicht bereut. © Celine Kühn

Gastronomie spielt für das Leben in unseren Dörfern und Städten eine bedeutende Rolle. In der Serie Lokalzeit stellen wir Ihnen in lockerer Folge beondere Häuser und ihre Wirte vor.

Gilserberg – Vor 18 Jahren kaufte Andreas Kaiser eine leer stehende Scheune in Sebbeterode und beschloss, diese mithilfe seiner Frau Christiane auszubauen. Ein halbes Jahr später öffnete Leos Ausflugslokal und Jausenstation zum ersten Mal seine Türen. Mit zwölf Tellern habe es damals angefangen, heute seien es 400.

Der Hochländer kam rein zufällig zur Gastronomie: Die lokale Gaststätte wollte schließen und so nahm Andreas Kaiser es kurzum selbst in die Hand. Seine Frau Christiane begleitet ihn in das Abenteuer. „Dass diese Aktion so einschlägt, hätten wir nicht gedacht“, erinnert sich das Paar. Das Gasthaus ist schon längst über die Scheune hinausgewachsen, denn die Nachfrage ist so hoch, dass der Wirt anbauen musste.

Heute ist die ehemalige Scheune nicht wiederzuerkennen und zum gemütlichen Treffpunkt geworden. © Celine Kühn

So gibt es neben dem Lokal in der alten Scheune nun auch einen Biergarten und einen Festsaal. In den Räumlichkeiten haben 284 Gäste Platz, der Saal wird häufig für Hochzeiten oder Geburtstage gebucht. Doch auch außerhalb seiner Räumlichkeiten versorgt das Paar Gartenpartys sowie Heimat- und Dorffeste. Bei Leos im Hof ist immer etwas los, denn die Veranstaltungen reichen von Konzerten und Oldtimer-Treffen über Country-Abende, Oktoberfeste und Jahresabschluss-Wandern.

So sah die Scheune noch Anfang 2005 aus, dann wurde umgebaut. © Celine Kühn

Vor ein paar Jahren hat Andreas Kaiser auch das Konzept der Planwagen-Fahrten in seinen Katalog aufgenommen. Mittlerweile ist der Fuhrpark auf fünf Planwagen angewachsen. „Die Fahrten mit den jungen Menschen machen immer Spaß“, erzählt er und betont, dass es ihm wichtig ist, auch den jungen Leuten etwas zu bieten.

„Das Schönste ist, dass wir Leute von weiter weg zeigen können, wie schön das Hochland ist“, sagt er stolz. „Wir machen hier alles selber und unterstützen dabei auch die lokalen Metzgereien. Mittlerweile arbeiten wir fast ausschließlich mit Bio-Produkten“, erklärt er.

Das Konzept der Hausmannskost komme bei den Gästen sehr gut an. „Wir sind zufrieden mit unserem Geschäft und das spüren auch die Kunden“, sagt der 60-jähirge Gastronom.

Gerade den Stammgästen, die das Lokal in der Coronazeit am Leben gehalten haben, wollen sie nun etwas zurückgeben. Damit der Ansturm bewältigt werden kann, packen Familie und Freunde mit an, dafür schmeißt Andreas Kaiser am Ende des Jahres eine Helferparty. „Sich dankbar zu zeigen ist das Wichtigste.

Der Rest klappt dann auch“, sagt er lachend. Viele Gaststätten auf dem Land müssen schließen und so wird die Nachfrage bei den Bestehenden immer größer. „Man hat immer etwas zu tun und das macht mir auch Spaß. Ich möchte das noch so lange machen, wie es geht“, sagt er. Und eins steht für den Gastronom fest: Er würde es immer wieder genauso tun.