Netto Schwalmstadt: Eröffnung nach rasanter Bauzeit

Der vollzählig versammelte Magistrat hob das Glas: Bei einem Empfang wurde der in Rekordzeit hochgezogene Netto-Markt vorgestellt, von rechts Andreas van Ommen, Jürgen Dräger, Jan vom Bruck und Bürgermeister Stefan Pinhard.

Schwalmstadt hat einen neuen Netto-Supermarkt bekommen. Bei der Eröffnung freute sich nicht nur Bürgermeister Stefan Pinhard über das neue Angebot.

Sie sind natürlich hier in Schwalmstadt schon sehr gut versorgt“, räumte Jan vom Bruck beim Eröffnungsempfang hinsichtlich der ausgedehnten Lebensmittellandschaft in Schwalmstadt ein. Mit dem neuen Netto Markendiscount aus der Edeka-Gruppe sind jetzt alle Großen in Schwalmstadt vertreten.

Und vom Bruck, Expansionsleiter bei Netto mit Sitz in Worms, lächelte alle Zukunftssorgen erfolgssicher weg, man sei sehr optimistisch, dass sich Schwalmstadt dank Autobahnanschluss und steigender Einwohnerzahlen ausgezeichnet entwickelt werde.

Bürgermeister Stefan Pinhard hob darauf offensichtlich nur zu gern ein Gläschen alkoholfreien Sekt. Er habe sich länger überlegt, was er wohl mitbringen könnte: „Zum einen den ganzen Magistrat, doch das reicht noch nicht aus.“ Der Verwaltungschef überreichte auch gediegene Kugelschreiber der Konfirmationsstadt an die Federführenden des Projekts, auf dass damit hübsche Summen an Gewerbesteuer für Schwalmstadt abgezeichnet werden mögen.

Andreas von Ommen, Standortentwickler von Schoofs Immobilien (Frankfurt), zeigte sich ebenfalls aufgekratzt, vor allem darüber, dass man nach jahrelanger Suche endlich ein passendes Areal fand in der Schwalm. Von Ommen bedankte sich ausdrücklich bei der Stadt für die gute Zusammenarbeit, und auch mit Ordnungsamt und Polizei sei hoffentlich die richtige Lösung für die Zu- und Abfahrt gefunden worden. Rund 60 Stellplätze für Pkw gibt es auf dem ehemaligen Alitwerk-Gelände. Und sogar getrennte Spuren für Links- und Rechtsabbieger bei der Ausfahrt, was etwa Horst Horn (FWG) am Rande hervorhob. Im Treysaer Walkmühlencenter habe man erfahren, wie nervtötend es sonst sein kann.

+ Wechselt von Borken nach Ziegenhain: Marktleiter Oliver Rudolph mit Ehefrau Mirja. © Foto: A nne Quehl

Marktleiter Oliver Rudolph (39, Niedergrenzebach) freute sich in Begleitung seiner Ehefrau Mirja über die neue Herausforderung. Zuvor war der Einzelhandelskaufmann in der gleichen Funktion in Borken eingesetzt, nun darf er fast vor der vor der eigenen Haustür arbeiten. Zwölf Mitarbeiter sind fest eingestellt worden, bis zur letzten Minute wurde noch gewienert.

+ Zugreifen bitte: Bäckerei- und Café-Chefin Katharina Schumann (links), Schoofs-Geschäftsführer Jürgen Dräger und Architektin Frederike Runge. © Foto: Anne Quehl Unabhängig agiert das Team der Edertaler Bäckerei Schumann. Der Betrieb aus Bergheim, der in einem abgetrennten Bereich hinter viel Glas sein Café betreibt, das auch sonntags am Vormittag öffnet. Chefin Katharina Schumann reichte Laugengebäck herum, das zum Beispiel Architektin Fredrike Runge gut schmeckte. Schoofs-Geschäftsführer Jürgen Dräger richtete den Fokus auf die rasante Bauzeit von rund fünf Monaten, erst im Mai war mit dem Abbruch des Alitwerks begonnen worden.

Er lobte aber auch die Leistung des Marktteams, „noch vor einer Woche war hier nur Leere“. Sicherlich sei das Einräumen nicht ohne gewesen, schließlich würden ständig über 4000 eigene sowie Markenprodukte geführt.

Das ist deutlich mehr als reine Discounter feilbieten, sagte vom Bruck, der beim Marktrundgang auch nicht mit Lob sparte für den vergleichsweise hohen Anteil an Getränken in Mehrwegflaschen und das moderne Energiemanagement mit Wärmerückgewinnung und LED-Beleuchtung.

Wichtig war den Machern auch die Gestaltung im Innen- und Außenbereich in der Unternehmensfarbe Gelb. Zudem wurde teilweise zugunsten einer freien Sicht auf Deckenhänger verzichtet, aufgeräumt und beruhigt soll alles auf die Kunden wirken, die gestern früh um 7 Uhr erstmals eingelassen wurden.