Neuer Standort: Initiative Schwalm ohne Autobahn setzt Kunstwerk um

Am Standort nahe des Ruland-Pfades: Die Mitglieder der Initiative Schwalm ohne Autobahn mit Musikerin Roswitha Aulenkamp (Zweite von rechts).

Die Initiative Schwalm ohne Autobahn hat am Donnerstagnachmittag den neuen Standort ihrer Klangpyramide eingeweiht.

Durch die voranschreitenden Bauarbeiten des Abschnitts der Autobahn 49 zwischen Schwalmstadt und Bischhausen musste für das Objekt ein neuer Platz gefunden werden.

Das Kunstwerk, das wie zwölf weitere Objekte zum Kunstweg 49a gehört, steht nun an der Verlängerung der Straße Zur schönen Aussicht auf Höhe des Rulands-Pfads in Frankenhain. Die Stahlkonstruktion entspricht in der Dimensionierung der bereits bekannten Steinpyramide und ähnelt einem Windspiel. Besonders interessant ist die Tafel, die das Kunstwerk beschreibt. Auf ihr zu finden ist ein QR-Code. Scannt man den Code mit dem Handy ab, kann man den Klängen von Roswitha Aulenkamps Komposition „Die Pyramide“ lauschen.

"Es ist wirklich toll geworden"

Die Ziegenhainer Pianistin, die maßgeblich am Projekt beteiligt war, ist begeistert von der Installation: „Es ist wirklich toll geworden, der Wind und somit die Natur fließen in das Objekt ein.“

Die Klangpyramide wurde im Juni 2013 zunächst im Anschluss an ein Konzert Aulenkamps in der Frankenhainer Kirche südlich der Ortslage Frankenhain installiert. Jetzt hat die Installation einen neuen Standort gefunden.

Auch der Vorsitzende des Kulturnetzwerkes Landrosinen, Stefan Pollmächer, lobt das Projekt: „Die Installation ist analog und doch interaktiv.“ Die Landrosinen seien ein Kulturverein, der über das Jahr verteilt Veranstaltungen wie Konzerte und Ausstellungen ausrichte, aber auch den Kunstweg 49a zu ihren Projekten zähle, so Pollmächer. „Die Klangpyramide deckt für uns die Sparte Land-Art ab“, erklärte der Niederurffer.

Symbiose mit Natur ist wichtig

Besonders wichtig sei die Symbiose mit der Natur, sagt Jörg Haafke, Vorsitzender der Initiative Schwalm ohne Autobahn. Aus diesem Grund sei die Pyramide umsäumt von neu gepflanzten pyramidalen Purpur-Pappeln. „Die Besucher der Klangpyramide und des Kunstweges sollen die Schönheit der Natur erfahren, darum geht es uns bei diesem Projekt. Wertschätzung und Umdenken sind gefragt.“

Noch immer hoffen die Autobahngegner darauf, dass der Bau der Trasse zwischen Schwalmstadt und Stadtallendorf gestoppt werden kann, sogar einen Alternativvorschlag habe man, so Haafke. „Man muss die Planer aber auch kurz loben, wir konnten bisher alle Kunstobjekte erhalten oder versetzen.“ Die Absprache funktioniere gut, man behandele sich mit gegenseitigem Respekt. „Gegen die Autobahn sind wir allerdings immer noch“, stellt Jörg Haafke klar.