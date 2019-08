Neustart für Schwalmstädter Stadtwohnungen: Teilverkäufe rücken näher

Schwalmstadt – Die Neuordnung des Kommunalen Wohnungsbaus Schwalmstadt (KWS) ist auf die Zielgerade eingebogen: Knapp 30 Jahre nach ihrer Gründung zeichnet sich ab, dass umfassende organisatorische Änderungen und eine Neustrukturierung – vermutlich auch Verkäufe von Wohneinheiten – eingeleitet werden.

In der Stadtverordnetensitzung am Donnerstagabend brachte dazu Bürgermeister Stefan Pinhard ein Grundsatzpapier ein, das schon lange gefordert worden war. Pinhard empfiehlt darin, zunächst den Eigenbetrieb aufzulösen, „insgesamt entsteht mehr Transparenz im Konzern Stadt Schwalmstadt“. Auch die Stadtwerke und das Parkhaus sind inzwischen ja keine Eigenbetriebe mehr, sondern in den Stadthaushalt überführt.

Weiter will Pinhard so schnell wie möglich die Verwaltung der 68 Wohnungen im Stadtbesitz an einen externen Dienstleister, damit die Mitarbeiter der Stadtverwaltung dies nicht mehr nebenbei leisten müssen und die Aufteilung von Zuständigkeiten aufhört. Das würde unterm Strich sogar nur die Hälfte kosten.

Ein Komplettverkauf scheide aus, aber es komme in Betracht, die 28 Wohnungen in der Waldemar-Friauf-Straße zu veräußern.

Die notwendige Modernisierung von den insgesamt fast 4000 Quadratmetern Wohnungsfläche erfordert laut Pinhard eine langfristige Planung durch einen externen Spezialisten.

Das historische Hospital in Treysa (Foto) kann auf keinen Fall verkauft werden, es gab und gibt besondere Förderungen, Darlehen laufen noch und es befinden sich öffentliche Einrichtungen wie eine Kita unterm Dach des Hospitals. Zugleich ist „der Gebäudekomplex in einem bedenklichen baulichen Zustand“. Als erstes soll die Fassadensanierung angegangen werden, Kosten vermutlich um 750 000 Euro. Die Fraktionen im Stadtparlament wollen durchgängig eine Neuordnung und haben vorige Woche dem Vernehmen nach sehr konstruktive Gespräche geführt. Bis zur Stadtparlamentssitzung Ende September steht nun die Beratung der Vorschläge im Detail an. Bis dahin soll auch eine Auflistung aller Objekte mit verlässlichen Zahlen vorliegen, so die Forderung der CDU. Auch die SPD pocht zunächst auf eine genaue Aufstellung. Die FDP dringt darauf, dass die Angebote externer Verwalter umgehend vorgelegt werden. Schwalmstadt muss Jahr für Jahr hohe Verluste der KWS ausgleichen. In Pinhards Papier steht, dass dieses Jahr 100 000 Euro für Verluste aus 2013 fällig sind. Nach 2016, als zwei heute privat sanierte Mehrfamilienhäuser abgestoßen wurden, kam es zu keinen Verkäufen mehr, weil sich dafür keine Mehrheiten fanden. Die Umwandlung zu einer Genossenschaft erschien auch nicht als gangbarer Weg, und erfolgreiche Gesellschaften wie die WSB wiesen Offerten ab.