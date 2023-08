 „Egerländer Musikanten“ begeisterten am Sonntag

Party, Romantik und Blasmusik beim Schwalmstadt Open Air 2023

Von: Sascha Hoffmann, Anne Quehl

Menschgewordener Sonnenschein, der 100 Prozent Partystimmung verlangt: Ballermann-Königin Isi Glück. © Hoffmann, Sascha

Viele Besucher ließen sich das Open Air auf dem Ziegenhainer Paradeplatz nicht entgehen – trotz des teilweise regnerischen Wetters.

Schwalmstadt – Es ist ein ganz schön trauriges Bild, als sich am frühen Freitagabend die Schlechtwetterwolken mit Wucht ausgerechnet über dem Paradeplatz entleeren und die großangekündigten Ballermann-Stars ihre Fans buchstäblich im Regen stehen lassen. Vordächer, Pavillons und Toilettenwagen sind jetzt gefragt, Plastik-Regencapes heiß begehrt.

Nur ein paar Dutzend Hartgesottener feiert noch vor der großen Bühne, auf der Stimmungssänger Manuel Müller gerade mit all den Hits von der Sonneninsel den Abend eröffnet hat. Es dauert nur Sekunden, da ist das Partyareal wie leergefegt, ausgerechnet um kurz nach neun, als Isi Glück längst auf der Bühne stehen soll.

Von der Mallorca-Biene mit Bauchtasche und Delphin ist weit und breit nichts zu sehen, stattdessen mühen sich die DJs mit Musik aus der Konserve ab, um die klatschnasse Feierschar bei Laune zu halten. Ihre wummernden Bässe kämpfen unermüdlich gegen die Regenwolken an, bis diese endlich weiterziehen und den Partyhimmel wieder freigeben. Nun geht es Schlag auf Schlag beim Eröffnungsabend des Schwalmstadt Open Airs.

Volle Kanne Ballermann auf dem Paradeplatz

Statt Isi Glück kommen erstmal die Zipfelbuben und heizen in ihren kunterbunten Strandoutfits der wettergebeutelten Partymeute nicht nur mit ihrem Top-Ten-Kracher „Olivia“ ordentlich ein, sondern mit einer rasanten Zeitreise durch die Partyhits vergangener Jahrzehnte. Sie tanzen, hüpfen und grölen mit einer schier grenzenlosen Energie, während die johlende Menge langsam wieder trocknet und zu neuem Partyleben erwacht.

Willkommene Abwechslung zwischen all den Olés und Shallalalas: „Der Teufel und der junge Mann“ von Paola. Da ist bei dem lautstark mitgesungenen „Man kann es nicht hörn, man kann es nicht sehen“ auch schnell vergessen, dass die Open-Air-Arena mit ein paar wenigen hundert Besuchern nur mäßig gefüllt ist.

Das juckt eine Isi Glück gleich gar nicht. Die zumindest in Ballermann-Kreisen als Megastar gefeierte Blondine duldet einfach keine schlechte Stimmung. Sie fordert gewaltige 100 Prozent und haut die Hits in einem Tempo raus, dass einem beinahe schwindelig wird.

Den Delphin gibt es da gleich zweimal auf die Ohren, Glück lässt den nassen Start im Nu vergessen. Gemeinsam mit der ungekrönten Königin des Ballermanns feiern sich die Schwalmstädter in einen regelrechten Rausch, der die kurze Pause hin zum Hauptact beinahe unbemerkt vorübergehen lässt.

Partystimmung und Malle-Stars beim Schwalmstadt Open Air 2023 Fotostrecke ansehen

Und dann ist er endlich „im Hause, der Micki Krause“. Im Gepäck all die Hits, die ihn zur Ballermann-Ikone gemacht haben: „Schatzi, schenk mir ein Foto“, „Geh mal Bier holen“, „Ich bin solo“. Im Herzen der Nacht brennt die Party jetzt heller denn je. Die Fans textsicher und äußerst feierwillig, lassen die Inselkanone hochleben und sorgen nun endlich auch für ein Bild, das von Traurigkeit nicht entfernter sein könnte.

Grandseigneur des Schlagers bezauberte am zweiten Tag alle

Ja, es goss in Strömen just zum Auftritt von Howard Carpendale am Samstagabend, und nein, das Publikum ließ sich die Begeisterung nicht verregnen, sondern feierte den ewigen Schlagerstar mit der weichen Stimme, dem gepflegten Akzent und der unvergleichlich kuschelbärigen Ausstrahlung frenetisch.



Zeitig fanden sich die Schlagerfans voller Vorfreude ein, so eine ganze Freundesgruppe aus Stadtallendorf mit extra bedruckten T-Shirts, Slogan: Samstag Nacht. Als Erster betrat der Schwalmstädter Patrick Heidenreich die Bühne und riss schon bei Song zwei das Publikum von den Sitzen. Er hatte einen besonderen Gast dabei, Jan-Luca Mundi (The Voice Kids), der sang mit Heidenreich seinen Hit „Einmal wieder Kind sein“.



Ihnen folgten die Musikapostel, ein echtes Profitrio mit jährlich 100 Auftritten. Es machte nichts, dass trotzdem eine Panne passierte, als sich der Gitarrengurt von Thomas Strizek löste. Der Musiker und seine Kollegen Stefan Felbar und Manuel Moser spielten routiniert weiter, während das Publikum sich in seinen Regencapes warm und in Stimmung tanzte für den Megastar, so Andreas Katers Anmoderation.

Der 77-Jährige nahm die Menschen augenblicklich ein und mit, nicht nur mit seiner Musik – über ein Dutzend Musiker und Backgroundsänger sorgten für einen absoluten Topsound. Carpendale entertainte locker, herzlich und charmant, Anekdoten, Witzchen und Zwiegespräche mit Bandkollegen gehören für ihn immer dazu, erzählte er, während die Fans ihr Idol mit „Howie“-Sprechchören feierten. Sogar über Schwalmstadt und Ziegenhain hatte er sich ein wenig informiert.

„Normalerweise tanze ich wie Michael Jackson“, ulkte er etwa, nur die Nässe auf der Bühne verhindere dies. Nicht verhindern konnte der Regen, der sich zum Ende des fast zweistündigen Konzerts mit allen Carpendale-Evergreens doch noch legte, dass die Menschen hingerissen waren, ausgelassen mitsangen.

Carpendale schien selbst wirklich gerührt und sagte: „Dieses Konzert war ein Traum, heute ist etwas Magisches passiert.“ Auf den Plätzen der 1. Kategorie saßen die meisten sowieso nicht mehr, als der Grandseigneur für die geforderte Zugabe zurückkehrte und sein unvergessliches „Ti Amo“ anstimmte. Es wurde zur Liebeserklärung ans Publikum des Schwalmstadt Open Airs, das dann ziemlich selig nach Hause zog. Viele waren von weit her angereist.

„Egerländer Musikanten“ begeisterten am Sonntag

Der Kampf zwischen dicken Schlechtwetterwolken und kitzelnden Sonnenstrahlen ist auch an Tag drei des Schwalmstadt Open Airs ungewollter Programmpunkt. Über dem Paradeplatz, prallgefüllt mit Fans gepflegter Blasmusik, zeigt sich der Wettergott am Sonntagmittag dann aber doch gnädig und lässt die Massen gemeinsam mit Ernst Hutter und seinen Egerländer Musikanten auf eine Reise voller Lebensfreude, tiefer, ehrlicher Emotionen und musikalischer Perfektion gehen.



Wo an den Tagen zuvor Ballermannbässe die Bühne wackeln ließen und Schlagerikone Howard Carpendale die nordhessischen Fanseelen streichelte, steht nun alles im Zeichen traditioneller Klänge und eingängiger Melodien.



Der Klang von Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Co. mischt sich mit dem Lachen und Gesang der Besucher. Die Egerländer Musikanten entführen ihr begeistertes Publikum in eine Welt des gemütlichen Beisammenseins, in der die Sorgen des Alltags in den Hintergrund rücken und das Hier und Jetzt gefeiert wird.



Kinder tanzen und hüpfen im Takt, während die Älteren sich an längst vergangene Tage erinnern und munter von den gestellten Bänken aus mitwippen.



Wettspiel gegen die Kirchenglocken

Das scheinen dann auch die Glocken der Schlosskirche mit ihrem ausdauernden Geläut unterstreichen zu wollen, als sie gen 12 Uhr Moderator Edi Graf beinahe aus dem Konzept bringen und vor eine echte Herausforderung stellen.



Munter plappert sich der durch die nicht enden wollende Pause, stellt einzelne Musikanten vor und stimmt auf die bevorstehenden Melodien ein: einen (Rosenblüten-)walzer für die Damen, eine Polka für die Herren.



„Die Morgenstunden sind für die Egerländer etwas ungewöhnlich, eigentlich spielen wir ja eher zum Sonnenuntergang, nicht zum Sonnenaufgang“, gibt Graf zu und packt notgedrungen noch ein paar Informationen zum Orchester obendrauf, etwa, dass es einst von Ernst Mosch gegründet worden war, und das nicht im Egerland, sondern in Stuttgart.



Mit Moschs „Musikantenparade“ gewinnt die Truppe dann auch gegen die Kirchenglocken, selbst als diese mit ihren zwölf Mittagsschlägen noch eine Zugabe geben. Schmissig der Marsch, die Stimmung ausgelassen, geht es weiter im Programm, in dem Hutter und seine Musikanten besonderen Wert auf den feinen, seidigen Glanz des berühmten Egerländersounds legen.



Neuere Kompositionen der Solisten fehlen ebenso wenig wie die großen Hits aus mehr als 65 Jahren Orchestertradition, und genau das kommt an bei den Schwalmstädtern, die sich an Tag drei ihres Open-Air-Spektakels schon auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr freuen. Dann hoffentlich ganz ohne dicke Schlechtwetterwolken. (Sascha Hoffmann/Philipp Knoch/Anne Quehl)