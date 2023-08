Paula und Hans Schneider aus Wiera feiern Eiserne Hochzeit

Paula und Hans Schneider in ihrem Garten in Wiera. Am Tag ihrer Eisernen Hochzeit blicken sie auf ihr glückliches, gemeinsames Leben. © Philipp Knoch

Vor fast 70 Jahren haben sich die Scheiders kennengelernt, seit 65 Jahren sind sie verheiratet – und das, obwohl Paula bei ihrem ersten Gespräch die Flucht ergriff.

Wiera – Vor 65 Jahren feierten Paula und Hans Schneider ihre Hochzeit. Am Samstag (26. August) wollen sie mit Freunden und Verwandten ihr Hochzeitsjubiläum begehen.

Kennengelernt haben sich die Schneiders vor 69 Jahren in Treysa. Paula arbeitete als Näherin in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Hans war in Borken bei der Preußen Elektra als Betriebsschlosser beschäftigt und fuhr mit dem Zug dorthin. Während er auf den Zug wartete, spazierte er gerne durch die Stadt.

„Er stand oft vor dem Schaufenster und hat in den Laden geschaut. Irgendwann fing er mich nach der Arbeit ab und wollte mich nach Hause bringen“, erzählt die 84-Jährige. Da flüchtete sie noch vor ihrem zukünftigen Mann über einen Hinterhof. „Ich war erst 15, als wir uns kennenlernten“, gibt sie zu bedenken.

Hans Schneider: Liebe war stärker als Zank.

Schließlich funkte es doch, am 23. August 1958 wurde in der Kirche in Wiera geheiratet. In Hans Elternhaus wurde das Wohnzimmer ausgeräumt.

„Trotzdem saßen die etwa 30 Gäste wie die Heringe. Wenn einer aufstehen wollte, mussten alle Platz machen“, erinnert sich der 90-Jährige. Die Eheleute zogen in Hans‘ Elternhaus, sie bewohnen es noch heute. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne blieb Paula erst einmal zu Hause und kümmerte sich um die Kinder.

Paula und Hans Schneider am Tag ihrer Hochzeit. © Repro: Philipp Knoch

Nebenbei brachte sie den Grundschulkindern aus Wiera das Schwimmen bei. „Ich war schon immer eine Wasserratte. Mit dem damaligen Dorflehrer gingen wir dann mit den Kindern nach Treysa ins Schwimmbad.“

Außerdem war sie Vorsitzende der Landfrauen und sang im Damensingkreis. Darüber hinaus brachte die gelernte Schneiderin anderen die Hardanger Stickerei bei, die Sticktechnik aus Norwegen, die sie sich im Selbststudium erworben hatte. Natürlich beherrscht sie auch die Schwälmer Stickerei.

Mit dem Ruhestand begann das Reisen

Hans‘ große Leidenschaft war der Fußball. Er spielte in Treysa, die längste Zeit aber in Wiera, wo er auch mit seinen zwei Brüdern zusammen spielte. „Scherzhaft nannte man unsere Mannschaft nur noch Schneider-Elf“, sagt er. Später ließ er es sich nicht nehmen, mit seinem Sohn für Wiera aufzulaufen.

Mit 55 nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit bei Preußen Elektra begann für Hans Schneider die Rente. Danach beriet er für die Knappschaft zu Rente und Kuraufenthalten.

Im Ruhestand begann das Paar, die Welt zu erkunden. Nach Ägypten, Andalusien und Frankreich führten sie ihre Reisen. „Wir haben vieles zusammen gemacht. Die Liebe war immer stärker als der Zank“, sagt Hans. Die Eheleute spielen sich nach wie vor gerne Streiche und necken sich. „Müsst‘ ich nochmal heiraten, ich würde denselben Fehler nochmal machen“, scherzt der 90-Jährige.

Zu ihrer Eisernen Hochzeit besuchen die Eheleute die Kirche und wollen zusammen mit ihren Söhnen, einer Enkeltochter und vielen Verwandten und Freunden feiern. Zwei Wünsche haben sie zu ihrem Hochzeitsjubiläum: Gesundheit und noch viele Jahre zusammen. (Von Philipp Knoch)