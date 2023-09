Photovoltaik nach Plan: Grünes Licht für Standortkonzept in Schwalmstadt

Die Wolfhain-Siedlung bei Rörshain wird ans Glasfasernetz angeschlossen, Zuschüsse kommen von der Stadt. © philipp knoch

Auf welchen Flächen Solaranlagen sinnvoll wären: Unter anderem damit beschäftigten sich die jüngst aus der Sommerpause zurückgekehrten Parlamentarier.

Schwalmstadt – Die Stadtverordnetenversammlung Schwalmstadt ist aus der Sommerpause zurück. Neben personellen Änderungen – Burkhard Walz übernimmt für Sebastian Vogt in der SPD-Fraktion – beschlossen die Parlamentarier ein Standortkonzept für Photovoltaikanlagen, auch der Breitbandausbau sollte diskutiert werden.

Glasfaser

Die CDU-Fraktion brachte einen Dringlichkeitsantrag zum Thema Glasfaserausbau in die Versammlung ein, der es aber durch Gegenstimmen der FDP knapp nicht auf die Tagesordnung schaffte. Es hätte 25 Stimmen gebraucht. Weil aber nur 26 Parlamentarier anwesend waren, beendeten zwei Gegenstimmen das Vorhaben.

Die Wolfhain-Siedlung in Rörshain wird durch Goetel an das Breitbandnetz angeschlossen, finanziell unterstützt mit Zuschüssen der Stadt Schwalmstadt. Die CDU unter Fraktionschef Karsten Schenk wollte weitere weiße Flecken ermitteln. Das seien meistens Sonderfälle wie Aussiedlerhöfe, bei denen es für Goetel nicht wirtschaftlich sei, sie am Breitbandausbau zu beteiligen. Hier sollte die Stadt prüfen, ob sie sie ebenfalls durch Zuschüsse am schnellen Internet teilhaben lässt.

Bürgermeister Tobias Kreuter bedauerte die Ablehnung der Stadtverordneten. Die Wolfshain-Siedlung sei eine Besonderheit in Schwalmstadt. Die etwa zehn Haushalte gehörten zu einer offenen Ortschaft, zu erkennen an dem grünen Ortsschild. Das unterscheide Wolfshain von Aussiedlerhöfen, deswegen habe die Stadt hier finanziell unterstützt. Weiter mahnte Kreuter: „In Ascherode, Niedergrenzebach und Wiera laufen aktuell Bauarbeiten zum Glasfaserausbau. Gerade zum Schulstart kamen mehr Absperrungen, trotzdem liegt noch viel auf den Bürgersteigen. Achten Sie auf die anderen Verkehrsteilnehmer und halten Sie sich an die Tempo-30-Zonen.“

Photovoltaik

Die Stadtverordneten beschlossen ein Standortkonzept für Photovoltaikanlagen. „Wir wollen nicht großflächig Flächen-PV errichten. Das Konzept ist nur der politische Hinweis, an welchen Standorten Solaranlagen sinnvoll wären“, erklärte Kreuter. Insgesamt weist die Stadt Schwalmstadt eine Fläche von 208 Hektar aus, das sind etwa 2,5 Prozent der Gemeindefläche.

Die Potenzialflächen befinden sich alle im nördlichen Teil der Gemeinde, bei den Ortschaften Rörshain, Rommershausen, Dittershausen, Allendorf und Michelsberg. Hier könnten sich die Eigentümer mit Energieversorgern zusammentun, um Photovoltaikanlagen zu errichten. „Das Standortkonzept ist ein wichtiger Baustein für die Energieunabhängigkeit von Fossilen“, lobte FDP-Fraktionsführer Constantin Schmitt. Die Stadt habe erfolgreich Wildwuchs verhindert. „Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt Photovoltaik aufbauen können“, sagte Parlamentsvorsitzender Reinhard Otto von der CDU.

Auch die Grüne Ruth Engelbrecht nannte das Konzept einen längst überfälligen Schritt nach vorn, einzig Heidemarie Scheuch-Paschkewitz (Die Linke) stimmte dem Konzept nicht zu. Sie sah die Konkurrenz zwischen Landwirtschaft und Energiegewinnung kritisch.

In Michelsberg brachten die Parlamentarier direkt die erste Photovoltaikanlage auf den Weg. 500 Meter nördlich von Michelsberg will die EAM gemeinsam mit der Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll auf etwa acht Hektar Solaranlagen errichten.

Wasserfestung

Die Wasserfestung als touristisches Aushängeschild der Konfirmationsstadt wird nächstes Jahr 485 Jahre alt. Dieses etwas ungewöhnliche Jubiläum will die Stadt gemeinsam mit den Organisatoren Verein zur Förderung der Konfirmationsstadt vom 20. Bis 22. September 2024 feiern.

Rund um den Paradeplatz sollen ein stehender Festzug, Marktstände und eine Tafeley ähnlich viele Besucher anlocken wie 2014, als man 475 Jahre Wasserfestung feierte. „Nächstes Jahr soll die Konfirmation mehr in den Mittelpunkt gerückt werden“, wünscht sich Kreuter. 2014, bei dem ersten Fest, trug Schwalmstadt noch nicht den Titel Konfirmationsstadt.

Zur Förderung des Festes bewilligten die Parlamentarier 25 000 Euro. Falls das Geld nicht vollständig verwendet wird, wird der Überschuss für eine Konfirmationsstadt-Skulptur verwendet.

(von Philipp Knoch)