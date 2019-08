Polizei klärt Brandserie im Schwalm-Eder-Kreis auf

Monatelang hielten Brandstiftungen die Region im Atem. Immer wieder brannten Hütten und Unterstände. Jetzt hat die Polizei fünf Tatverdächtige festgenommen.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft, Bundespolizei und Polizei erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Marburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg am Freitag wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr einen Haftbefehl gegen fünf Beschuldigte im Alter von 20 bis 50 Jahren.

Die Gruppe steht im Verdacht, 24 Brandstiftungen und zehn gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr begangen zu haben. Die Taten ereigneten sich im Schwalm-Eder-Kreis und im Kreis Marburg-Biedenkopf.

Taten wurden hauptsächlich nachts begangen

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer und zwei Frauen aus dem Schwalm-Eder-Kreis und dem Vogelsbergkreis. Seit November 2018 kam es im südlichen Schwalm-Eder-Kreis und dem Kreis Marburg-Biedenkopf laut Polizei zu insgesamt 24 Brandstiftungen.

Schwerpunktmäßig wurden verschiedene Hütten, teils Bau- und Wohnwagen, sowie Strohballen angezündet. Die Taten ereigneten sich vornehmlich nachts.

Aufgrund der Brandursachenermittlungen seien die Kriminalpolizei sehr schnell von mehreren Tätern ausgegangen, heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Begleitend zu den Branddelikten kam es auf der Bahnstrecke zwischen Wabern und Neustadt zu insgesamt zehn gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr. Die zunächst unbekannten Täter legten jeweils gefährliche Hindernisse in Form von Betondeckeln oder Holz- und Betonbänken auf die Schienen, um einen Bahnunfall zu verursachen. Bei mehreren Zugkollisionen entstand erheblicher Sachschaden, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Zusammenhang zwischen Brandstiftung und Eingriff in Bahnverkehr

Da offensichtlich ein Zusammenhang zwischen den Brandlegungen und den Eingriffen in den Bahnverkehr bestand, wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei in Homberg und der Bundespolizeiinspektion in Kassel in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

Am Donnerstag fanden umfangreiche Hausdurchsuchungen statt. In deren Verlauf wurden vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen habe sich dann noch ein Tatverdacht gegen eine weitere Person ergeben die am Donnerstag ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Alle Beschuldigten wurden am Freitag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.