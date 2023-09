Radler sind vom Netz: ADFC Schwalmstadt ohne Webmaster

Von: Matthias Haaß

Teilen

Screenshot der ADFC-Homepage: Das Angebot wurde eingestellt. SCREENSHOT: Matthias Haass © Haaß, Matthias

Wer Adfc-schwalmstadt.de in seinen Browser eingibt, bekommt seit Kurzem den Hinweis, dass der Internetauftritt des Fahrradclubs abgeschaltet wurde.

Schwalmstadt – Der ADFC-Schwalmstadt und der Ortsverband ADFC Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder sind online nicht mehr präsent. Seit einigen Tagen gibt es keine Homepage mehr. Interessierte können sich nicht mehr informieren.

Adfc-schwalmstadt.de geht bis auf Weiteres vom Netz. „Wir bedanken uns für Hunderttausende von Klicks bei allen, die uns in den letzten Jahren besucht haben“, heißt es auf der noch verbliebenen Seite im Internet. Den Grund für das Abschalten der Seite erfährt man dort jedoch nicht.

Die beiden Ortsverbände haben ihre Arbeit nicht eingestellt oder sich gar aufgelöst. Nach wie vor bietet der ADFC Schwalmstadt Touren an – am 10. September ist beispielsweise eine familientaugliche Radtour zu Bauernhöfen in Allendorf/Landsburg geplant. Auch die Fahrradwerkstatt wird weiterhin vom ADFC betrieben. Es ist auch kein vorübergehendes technisches Problem, sondern vielmehr ein personelles.

Man habe keinen Webmaster mehr und habe aus diesem Grund die Seiten abschalten müssen, erklärt die Sprecherin des ADFC Schwalmstadt, Susanne Molis-Klippert, auf Anfrage unserer Zeitung.

Seit gut einem Jahr habe man versucht, jemanden zu finden, der die Funktion übernimmt, habe aber keinen Erfolg gehabt, so Molis- Klippert: „Jetzt ist alles Geschichte. Das war aber schon länger so geplant.“

Zum Betrieb der Homepage sei schon Fachwissen erforderlich, das könne man nicht mal einfach so nebenher machen, sagt die Sprecherin: „Dafür muss man schon eine gewisse Affinität haben.“ Und solch eine Person ist offenbar nicht leicht zu finden. Nun also das zumindest vorübergehende Ende der Online-Präsenz.

Auch in den Sozialen Medien ist der ADFC Schwalmstadt bislang nicht vertreten. Diese Informationsquelle fällt also auch aus. Im www, im World Wide Web, verbleibt bis auf Weiteres nur noch ein rudimentäres Angebot.

Unter adfc-tour.de finden sich zumindest die Veranstaltungen der Schwalmstädter und der Kreisgruppe Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder.

Wenn man an einer Tour teilnehmen möchte, werde man direkt auf die Tourdatenbank weitergeleitet, sagt Susanne Molis-Klippert und fügt hinzu: „Lässt man auf seinem Rechner die „Standortinformationen“ zu, landet man direkt bei den Veranstaltungen des ADFC Schwalmstadt.“

Ansonsten könne man die Touren auch mithilfe von Filterung und Suchbegriffen aufrufen, so Molis-Klippert abschließend.

Bei Fragen und Anregungen bleibe auch immer noch, die Möglichkeit zum Telefonhörer zu greifen oder eine Mail zu schreiben.

Kontakt: Tel. 0 66 91/2 46 50, E-Mail: sklippert@adfc-schwalmstadt.de