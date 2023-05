Radverkehr sichtbar machen: Zählstellen sollen Verkehrsplanungen verbessern

Von: Matthias Haaß

Eine von 270: Dieter Dötenbier und Hessen Mobil Pressesprecher Marco Lingemann zeigen eine Zählstelle bei Treysa. © Matthias Haaß

Die Zählstellen am Bahnradweg in Treysa erfassen die Aktivität auf der befahrenen Strecke. So soll das Verkehrsaufkommen erforscht werden.

Treysa – Beim Fahren durch die Landschaft wird sich so mancher Radfahrer sicherlich schon einmal gefragt haben, wie viele Radler denn eigentlich an einem schönen Frühlingstag so auf den Radwegen in der Schwalm unterwegs sind. Das kann man zumindest an einigen Radwegen schnell erfahren, denn dort gibt es Zählstellen, die den Verkehrsfluss auf den Radwegen erfassen. Nicht nur grob, sondern tatsächlich jedes einzelne Rad.

Zu finden sind die Informationen und interaktive Karten der im Behördendeutsch Dauerzählstellen für den Radverkehr genannten Einrichtungen im Internet auf der Homepage nahmobil-hessen.de.

Man habe so die Möglichkeit, Radfahrer und Radverkehr in der Region sichtbar zu machen, erklärt Marco Lingemann, Pressesprecher bei Hessen Mobil, das Projekt: „Es geht dabei um die Frage; Welche Verkehrszahlen haben wir?“

Ab März 2022 wurden die Zählstellen hessenweit eingerichtet, eine befindet sich auch in Treysa auf dem Bahnradweg. Offensichtlich ist sie aber nicht. Um die Zählstelle zu entdecken, muss man den Blick zur Fahrbahn lenken, denn dort befinden sich im Asphalt eingelassen die Induktionsschleifen.

Die Daten werden in Echtzeit übertragen und können von jedermann auf der Homepage ausgelesen werden. Das funktioniert auch problemlos mit dem Smartphone. Besonders viel los war auf der Strecke am 1. Mai: 769 Fahrradfahrer kreuzten die Zählstelle und wurden erfasst. Der Begriff Zählstelle trifft es aber nicht in Gänze, denn es geht ins Detail.

Statistik: Auf der Internetseite nahmobil-hessen.de können alle Radzählstellen beobachtet werden. Im Screenshot die Zählstelle in Treysa am Bahnradweg. © Haaß, Matthias

Jede Fahrtrichtung wird betrachtet. Schön zu sehen am Beispiel in Treysa. In diesem Monat fuhren – Stand Mitte Mai – bislang 2357 Fahrradfahrer in Richtung Treysa und 2142 Radfahrer in Richtung Ziegenhain. Der Bahnradweg wird offenbar gut frequentiert, lässt der Blick auf die Zahlen vermuten.

In ganz Hessen gebe es aktuell 270 Zählstellen, berichtet Marco Lingemann, beim Ortstermin in Treysa: „Im Schwalm-Eder Kreis gibt es fünfzehn Zählstellen.“ Am Bahnradweg sind es nach Angaben von Hessen Mobil zwei. Das System sei so schlau, dass es tatsächlich nur Zweiräder erkennt, so Lingemann schmunzelnd: „Fußgänger wollen wir ja nicht erfassen.“

Die Datenerfassung ist keine Spielerei, sondern das Vorhaben wird von Verkehrswissenschaftlern begleitet.

Die Planung des Radverkehrs verbessern

Unter anderem auf Grundlage der Ergebnisse soll zukünftig der Ausbau des Radwegenetzes in Hessen geplant werden. Im Grunde wie beim Auto auch. Wo fließt der Verkehr? Welchen Bedarf gibt es und was kann man machen, um den Bedarf abzudecken.

Mithilfe der Daten könne man das Radwegnetz zielgerichtet ausbauen, sagt Lingemann: „Dabei wird nicht nur die einzelne Zählstelle betrachtet, sondern ein größeres Netz.“ Für erste Ergebnisse sei es aber noch zu früh, denn die Datengrundlage sei nach einem Jahr Nutzung noch zu gering, erklärt der Pressesprecher von Hessen Mobil.

Die Radzählstelle am Bahnradweg bei Treysa habe gut 10 000 Euro gekostet, sagt Lingemann. Die Gesamtkosten des hessenweiten Projekts liegen bei etwa 3,6 Millionen Euro.

„Das Projekt dauert zunächst fünf Jahre, danach geht die Treysaer Zählstelle in den Besitz der Stadt“, so Lingemann. Als der Stadt das Vorhaben durch die Verantwortlichen vorgestellt wurde, sei es auf große Zustimmung getroffen, so Dieter Dötenbier vom Magistrat Schwalmstadt: „Die Stadt findet das gut. So bekommt man mal Zahlen auf den Tisch.“

