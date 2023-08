Räder sind zu alt: E-Bike-Verleih in Treysa geschlossen

Teilen

Angebot wurde gut angenommen: Die Leih-E-Bikes wurden in den Anfangsjahren gerne genutzt. Unser Bild aus dem Archiv zeigt Mitglieder des Förderverein Europaradweg Ottrau vor neun Jahren bei einer Tour. © Förderverein Europaradweg

Seit 2014 hat der Tourismusservice Rotkäppchenland E-Bikes verliehen. Damit ist laut der Geschäftsführerin Heidrun Englisch vorerst Schluss.

Schwalm –Bis vor Kurzem konnten sich Interessierte Elektrofahrräder für ausgedehnte Touren in der Schwalm und auf dem Bahnradweg ausleihen. Das Angebot gibt es so nicht mehr, erfuhr die HNA jetzt auf Nachfrage. Kleine Verleihstationen befinden sich nur noch in Gilserberg, Singlis und Oberaula. Zu den besten Zeiten waren es über zwei Dutzend, Start war 2014. Bis Anfang nächsten Jahres soll ein Nachfolgeangebot aufgebaut sein, sagt die Geschäftsführerin des Rotkäppchenlandes, Heidrun Englisch.

„Das Angebot wurde gut angenommen“, resümiert Englisch im Gespräch. Aber die E-Bikes seien in die Jahre gekommen, man habe sich dazu entschieden sie abzugeben. „Sie hatten nur noch eine geringe Reichweite, die aktuellsten Software-Updates konnten nicht mehr installiert werden“, sagt Englisch.

Aktuell sind im Rotkäppchenland zwei neue E-Bikes in Oberaula im Hotel zum Stern zum Ausleihen verfügbar, sieben gibt es in Singlis über die Ferienwohnung Gilsbach. Nach Gilserberg zum Landgasthof Steller kamen die letzten vier älteren E-Bikes, die vorher in Treysa im Dienst waren. „Die Reichweite geht gerade noch so, einen Ersatzakku gibt es bei der Ausleihe für Notfälle dazu“, erklärt die Geschäftsführerin.

Elke Lepper mit einem ihrer beiden E-Bikes. Die Leihräder im Hotel zum Stern in Oberaula sind noch immer gefragt. Insgesamt gibt es noch 13 Stück. © Philipp Knoch

Die restlichen Elektrofahrräder, die bei Fischis Bike Box ausgeliehen werden konnten, habe man abschaffen müssen. „Damit haben wir den Touristen keine Freude mehr gemacht“, sagt Heidrun Englisch.

Von Treysa aus hatten die Radfahrer einen idealen Startpunkt für Radtouren auf dem beliebten Bahnradweg. Die Verleihstation in Oberaula ist die letzte, die sich für Touren auf der früheren Bahnlinie des legendären „Gänsetöters“ anbietet.

„Viele Touristen kommen ohnehin mit ihren eigenen Elektrofahrrädern und wollen sich keins mehr ausleihen“, hat Heidrun Englisch beobachtet. Denn in der Pandemie kauften sich sehr viele Leute ein eigenes E-Bike – die Fahrradindustrie erlebte einen ungeahnten Boom.

Dennoch arbeite sie an einem Nachfolgeangebot, so Heidrun Englisch. Geplant ist, zusammen mit den Kommunen Homberg, Jesberg, Schwalmstadt, Oberaula, Frielendorf und Neuenstein, neue Elektrofahrräder anzuschaffen.

Dafür suche das Rotkäppchenland derzeit nach Fördermöglichkeiten.

Das neue Angebot soll sich an Touristen, aber auch an die Alltagsradler richten. In jederzeit zugänglichen „Radhäusern“, überdachten Stellplätzen an zentralen Orten, sollen künftig E-Bikes und Lastenräder mit Unterstützungsmotor auf Radler warten.

Die Ausleihe soll mit dem Smartphone über eine App funktionieren. Die Infrastruktur und die Räder sollen auch schon bis Anfang 2024 zur Verfügung stehen. (Von Philipp Knoch)