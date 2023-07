Rauer Ton aus der Schwalm – Band „Up For Debate“ will sich einen Namen machen

Musik

+ © Philipp Knoch Die Band: von links Levi Staab (Schlagzeug), Henrik Wolf (Bass), Hendrik Köhler (Gitarre), und Fabian Fenner (Gesang und Gitarre) sind „Up For Debate“. Unser © Philipp Knoch

Sie spielen hauptsächlich Alternative Rock und Punkrock – und waren schon im britischen Radio zu hören.

Obergrenzebach – Vier Musikbegeisterte haben sich unter dem Namen „Up For Debate“ zusammengefunden. In ihrem Probenraum in Obergrenzebach, der ehemaligen Waschküche von Sänger und Gitarrist Fabian Fenner, schrauben die jungen Männer an ihrer Musikerkarriere. „Wir wollen zehn Schienen nach oben, uns in der deutschen Rockszene etablieren“, formulieren sie selbstbewusst.

Zusammengefunden haben sich Fabian Fenner (26), Gitarrist Hendrik Köhler (26) und Bassist Henrik Wolf (24) 2019. Nachdem ihr ehemaliger Schlagzeuger Finn Fenner die Band wegen seines Studiums verlassen hat, stieß im Herbst 2022 Levi Staab (27) neu dazu. „Musikalisch passt alles, langsam grooven wir uns ein“, erzählt Wolf in einer Probenpause. „Mit Levi kam noch mal eine etwas härtere Note in unsere Band.“

Sie selbst beschreiben ihre Musik als Alternative Rock oder Punkrock, angelehnt an „Blink 182“, „Red Hot Chili Peppers“ oder „Rise Against“. „Aber Inspiration holen wir uns aus allen musikalischen Richtungen“, sagt Fabian Fenner.

Ob Blues, Jazz, Death Metall oder Blasmusik – in quasi jedem Musikgenre kennt sich einer der vier Bandmitglieder aus. Wenig nachbearbeitet soll ihre Musik sein. „Uns macht aus, dass wir wenige Effekte nutzen, wir spielen schon sehr raue Lieder“, erklärt der Sänger.

Bei den selbst geschriebenen, englischsprachigen Titeln bezeichnet sich Fenner als Perfektionist: „Wir haben bestimmt schon doppelt so viele Songs verworfen wie öffentlich gespielt.“ Ihre ersten Eigenkreationen würden sie nicht mehr spielen.

Ende März veröffentlichte „Up For Debate“ ihre neue Single „Rusty Bike“. Eine weitere Single und eine EP mit drei selbst geschriebenen Liedern und einem Cover brachten die Musiker 2022 heraus. Die zweitägigen Dreharbeiten zum Musikvideo zu „Rusty Bike“ blieben allen Bandmitgliedern besonders in Erinnerung. „Das war ein Haufen Arbeit, auch in der Vorbereitung“, erklärt Fabian Fenner.

Drehorte mussten gefunden, eine 20-köpfige Mofa-Gang und Schauspieler aus dem Freundes- und Bekanntenkreis rekrutiert werden. Schon zu ihrer Single „Don´t Take Away My Beer“ veröffentlichten sie ein Video. „Up For Debate“ versuche aktuell, sich bekannt zu machen. In Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Frankfurt konnten die Musiker schon auftreten.

Selbst in England bekamen sie eine Chance, vor Publikum zu spielen. Fenner war zum Studium in Wolverhampton und organisierte einen Auftritt.

Die drei anderen Bandmitglieder machten sich mit ihren Instrumenten auf den Weg nach England. Sie blieben im Gedächtnis, eine britische Radiostation sicherte sich eine Kopie ihrer Lieder und sendete sie. (Philipp Knoch)