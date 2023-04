Reisewagen sind zurück in Treysa - Überholung in Ungarn war erfolgreich aber kostenintensiv

Sie sind wieder da: Nach dem TÜV in Ungarn stehen diesechs Reisezugwagen der Eisenbahnfreunde wieder in Treysa. Derzeit werden sie frisch gemacht für den Einsatz am Samstag. © Eisenbahnfreunde Treysa

Treysa – Ende September 2022 verließen sechs Reisezugwagen der Eisenbahnfreunde Treysa (eft) den Heimatbahnhof, sie wurden in ein Eisenbahn-Ausbesserungswerk nach Ungarn gebracht, die Fristen zur technischen Überwachung waren abgelaufen. Jetzt sind sie, frisch abgenommen und mängelfrei, zurück.

Darüber sind die Vereinsmitglieder sehr froh, eine kleine Gruppe von Vereinsmitgliedern begleitete kürzlich die 1000-Kilometer-Heimreise durch drei Länder, berichtete Marc Nemeti im Gespräch mit der HNA. Die Schwerpunkte lagen auf den Fahrwerken, Drehgestellen, Bremsanlagen, auch die Räder und Achsen standen im Fokus. Nahezu jeden Monat waren Vereinsmitglieder nach Ungarn gereist, um die Arbeitsvorgänge zu verfolgen und Fortschritte zu überwachen beziehungsweise Lösungen für Komplikationen zu finden. Auch galt es nach Angaben von Marc Nemeti Kostenanstiege zu vermeiden, so weit möglich.

Lange Lieferzeiten

Eigentlich sollten die Wagen bis Ende Februar fertiggestellt sein, allerdings habe sich gezeigt, dass die Beschaffung von Teilen für die Fahrzeuge aus den 1960er Jahren mitunter kompliziert war. Einzelanfertigungen und längere Lieferzeiten führten zu Verzögerungen, leider musste deswegen die geplante Fahrt an Ostern abgesagt, was den Verein finanziell hart getroffen habe.

Nun gelte es Reparaturstaub zu entfernen und die Wagen außen und innen zu reinigen, damit der Zug für die Fahrgäste übermorgen, am Samstag, 29. April, für die große Fahrt zum Geysir nach Andernach bereit ist.

Hohe Kosten

In die Freude über die Rückkunft der sechs Wagen mischen sich allerdings Geldsorgen, die Arbeiten haben „einen hohen sechsstelligen Betrag gekostet“. Bekanntlich seien die Zeiten schwer, nicht zuletzt durch die hohe Inflation. Die Kassen der Eisenbahnfreunde seien leer, die letzten Rücklagen aufgebraucht.

Spendenkampagne

Daher starte der Verein eine Spendenkampagne, jeder Euro zähle. Als besonderes Dankeschön bekommt jeder Spender ab 50 Euro ein kleines „Guss DB-Schild“ und wird auf einer Spendentafel im Speisewagen verewigt.

Das Spendenkonto ist zu finden auf eftreysa.de.

Rheinexpress

Für den Rheinexpress diesen Samstag, 29. April, gibt es nur einzelne Restkarten. Es geht von Treysa über Gießen, Limburg, Koblenz, Ehrenbreitstein und weiter mit dem Schiff nach Andernach zum größten Kaltwassergeysir der Erde. aqu

Kontakt und Buchung: Service-Telefon 06698/9110441.