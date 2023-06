Schnittblumen weniger gefragt: Dalchows schließen am Freitag

Von: Celine Kühn

Damals war es noch Blumen-Nestler,vor 24 Jahren übernahm Familie Dalchow den Betrieb in der Friedrich-Ebert-Straße. Das Bild stammt aus 1959. © Heike Dalchow

Die Familie Dalchow schließt ihren Laden in Treysa am Freitag. Der Gartenbaubetrieb sowie die Gärtnerei und die Grabpflege bleiben erhalten.

Treysa – Bei Dalchows im Laden hat jeder schon einmal eingekauft: Egal ob ein Röschen für die Liebe, einen Blumenstrauß für die Mama oder Dekoartikel für sich selbst. Die halbe Schwalm ist Kundschaft im eingesessenen Familienbetrieb.

Doch der Blumenladen ist schon bald Geschichte – die Eigentümer Heike und Jürgen Dalchow schließen zum Ende der Woche ihr Schnittblumen- und Dekogeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße, nach 24 Jahren.

Schuld daran seien die gestiegenen Kosten und die gesunkene Nachfrage, erklärt Heike Dalchow: „Blumen sind aktuell ein Luxusgut, nichts, was man braucht.“

Die Gärtnerei sowie die Bereiche Garten- und Landschaftsbau sowie Grabpflege bleiben aber bestehen. Die Gärtnerei wird zu den saisonalen Pflanzzeiten geöffnet sein und Herbst-, Frühjahr- und Sommerbepflanzung anbieten.

Schwerer Abschied

Der Abschied von ihrem Laden fällt Heike Dalchow sehr schwer. 1999 übernahm sie gemeinsam mit ihrem Mann das Geschäft. Damals hatte sich das Paar aus dem Rhein-Main-Gebiet entschlossen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen – vor allem, um die eigenen Vorstellungen verwirklichen zu können.

Und so ging der seit 110 Jahren in der Schwalm ansässige Blumen-Nestler an die Dalchows. Über den Gartenverband hatte das Paar vom frei werdenden Betrieb erfahren.

Der erste Eindruck von Gärtnerei und Geschäft sei sehr gut gewesen, erinnert sich Heike Dalchow. „Es hat einfach alles gepasst. Die Räumlichkeiten waren super und auch die Schule für unsere Kinder“, lässt die 58-Jährige die Zeit Revue passieren.

Zwei Mitarbeiterinnen, die Dalchows damals vom Vorgänger übernahmen, sind bis heute im Geschäft tätig. Die Söhne Tim und Kilian fanden in der Grundschule schnell Anschluss in der neuen Region. „Wir wurden von den Schwälmern sehr gut aufgenommen und haben uns sofort wohlgefühlt“, erinnert sich die Floristin mit einem Lächeln.

Mit vielen schönen Erinnerungen verabschiedet sich Heike Dalchow von ihrem Blumenladen. © Privat

Heute sind die Kinder 33 und 32 Jahre alt. Tim Dalchow ist selber im Landschaftsgartenbau tätig und wird so die Tradition in diesem Bereich weiterführen.

Schuld ist die Inflation

Einzig das Schnittblumengeschäft fällt der Inflation zum Opfer. „Die Menschen kaufen einfach zu wenig Blumen. Wir hatten gehofft, dass die Verkaufszahlen nach der Pandemie wieder steigen, aber dem ist leider nicht so“, erklärt die Inhaberin.

Ohne die Gaspreiserhöhung und die überall gestiegenen Kosten hätte sich die Nachfrage normalisieren können. „Aktuell sind wir gezwungen, jede Woche 200 bis 300 Euro an nicht verkauften Blumen zu entsorgen“, berichtet die Floristin.

So entschloss sich das Paar schweren Herzens zur Schließung. Für Heike Dalchow überwiegen aber die schönen Momente mit Kunden und Weggefährten: „Es ist toll, dass man Menschen mit Blumen eine Freude machen kann. Das hat uns in den letzten Jahren immer wieder motiviert.“

Viele schöne Erinnerungen

Durch den Beruf habe man viele Menschen in wichtigen Lebensabschnitten begleiten können – vom ersten Date über die Hochzeit bis hin zur Geburt des Kindes.

Doch auch Wehmut schwingt in ihren Erzählungen mit: „Wir hatten gehofft, dass es noch umschwenkt und sind sehr betroffen über die Entwicklung. Aber wir haben einfach keine Wahl“, erklärt die Inhaberin.

Und so schaut sie der Schließung des floristischen Bereiches mit einem lachenden und einem weinenden Auge sowie vielen schönen Erinnerungen entgegen.

Vor allem wollen sich Familie Dalchow und ihr Team für das jahrelange Vertrauen, das Lob und die Anerkennung, die sie erfahren durften, bedanken.