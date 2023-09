Schock für Mitarbeiter: Tofutown schließt wohl Standort Neukirchen

Von: Matthias Haaß

Das Betriebsgelände von Tofutown in Neukirchen war am Freitag leer und verlassen. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten soll der Standort aufgegeben werden. © Eike Rustemeyer

Noch vor wenigen Wochen hat Tofutown nach neuen Angestellten gesucht, jetzt soll der Betrieb in Neukirchen überraschend eingestellt werden.

Neukirchen – Schlechte Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Neukirchen. Das Unternehmen Tofutown aus Wiesbaum hat seinen unter dem Namen „Tofutown New Cheeses“ firmierenden Standort in der Knüllstadt wohl aufgegeben. Den meisten Mitarbeitern wurden nach Informationen unserer Zeitung offenbar zum 31. August gekündigt.

Keine Reaktion von Tofutown zu Schließung in Neukirchen

Am Telefon äußerte sich Tofutown am Donnerstagnachmittag nicht gegenüber der HNA und bat um eine E-Mail-Anfrage. Bis Redaktionsschluss am Freitagabend blieben aber alle im Zusammenhang mit der Schließung gestellten Fragen unbeantwortet. Seitens des Unternehmens gab es keinerlei Reaktionen.

Die Frage, ob Tofutown das Betriebsgelände in der Stadt verkaufen möchte, blieb ebenso unbeantwortet wie die Frage nach dem Grund der Schließung.

Gewerkschaft bestätigt Schließung in Neukirchen

Gegenüber der HNA bestätigte aber Stefan Walter, Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die Standortschließung. Das habe Tofutown der Belegschaft vor gut drei Wochen mitgeteilt: „Ob bereits Kündigungen ausgesprochen wurden, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir gehen allerdings stark davon aus.“

Noch in den vorausgegangenen Wochen habe das Unternehmen Personal am Standort einstellen wollen, berichtet Walter. Das sei der Gewerkschaft bekannt gewesen. „Für die Belegschaft hat sich die bevorstehende Schließung deshalb nicht absehen lassen und entsprechend groß war der Schock.“

Bürgermeister Knauff: „Schlechte Informationspolitik“

Neukirchens Bürgermeister Marian Knauff sagte gegenüber der Schwälmer Allgemeinen, dass er von den Gerüchten natürlich auch gehört habe, das Unternehmen sei aber bislang noch nicht auf die Stadt zugekommen. Er sei über die schlechte Informationspolitik von Tofutown enttäuscht, so der Rathauschef. Betroffen von der Standortschließung seien wohl 50 bis 60 Mitarbeiter, heißt es in Neukirchen.

Wie es für die Angestellten weitergehen wird, ist bislang noch nicht bekannt. „Der Standort hat leider keinen Betriebsrat, sodass es keinen Interessenausgleich/Sozialplan geben wird“, so Stefan Walter. (Matthias Haaß)

Seit 2013 in Neukirchen Im Juni 2013 übernahm Tofutown das Gelände und die Gebäude der ehemaligen Molkerei in Neukirchen. Davor befand sich die Immobilie im Konzernbesitz der HochwaldFoods GmbH. Tofutown soll einer der größten Bio–Tofuproduzenten in Europa sein und hat über 300 Mitarbeiter. Laut Medienberichten betrug der Umsatz 2022 gut 60 Millionen Euro. Bislang wurden in Neukirchen pflanzliche Käsealternativen hergestellt. Das Unternehmen spricht von Pflanzenkäse.