Häftling wirft JVA-Beamten Quälereien vor - er soll sie angegriffen haben

Mit einer Prozessunterbrechung endete eine Verhandlung gegen einen JVA-Häftling am Amtsgericht Schwalmstadt. Der Angeklagte soll JVA-Beamte beleidigt und angegriffen haben - nun erhebt er selbst Vorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten sechs Beleidigungen und zwei Körperverletzungen vorgeworfen. Der zurzeit in der JVA Kassel inhaftierte und mit Fuß- und Handschellen gefesselte Häftling beantragte gleich zu Beginn des Prozesses die Aufhebung seiner Pflichtverteidigung: „Ich brauche keinen Anwalt, ich kann selber reden, ich bin doch kein Kind.“

Die Richterin des Amtsgerichtes erklärte ihm, dass er gern selbst sprechen dürfe, seine Pflichtverteidigerin jedoch bei dem Prozess dabei bleiben müsse. In seiner Aussage erhob der Angeklagte schwere Vorwürfe gegen die Bediensteten der JVA Schwalmstadt, in der die Beleidigungen und eine Körperverletzung im Sommer 2017 stattgefunden hatten. Die Beamten hätten ihn mehrmals hungern lassen, er habe nur Brot erhalten, das mit Spülmittel verunreinigt gewesen sei, so der Angeklagte. „Die haben mich wie ein Tier behandelt und hatten keinen Respekt vor mir“, erzählte der 24-Jährige.

Er sei auch von schwarz gekleideten Männern geschlagen worden, nur weil er einmal gegen die Tür getreten habe, und dann im „Bunker“ (eine besonders gesicherte Zelle im Gefängnis) gelandet.

„Ich sollte Psychopharmaka nehmen, um dort wieder heraus zu kommen“, so der junge Mann. Er habe das nicht gewollt, sei aber erpresst worden. Zehn Zeugen sagten aus und beschrieben den schwierigen Umgang mit dem Häftling. „Er hat uns eigentlich immer beleidigt“, so ein JVA-Beamter. Nur wenn er seine Medikamente genommen habe, sei er etwas ruhiger gewesen.

Verhandlung am 21. März fortgesetzt

„Der Angriff kam völlig überraschend, eigentlich hatten wir gerade eine gute Phase mit ihm“, berichtete der Oberinspektor, der verletzt worden war.

Ebenso unvorhersehbar ereignete sich die zweite Körperverletzung in der JVA Kassel. Der Angeklagte habe ohne vorherigen Streit einen ihm unbekannten Häftling beim Tischtennisspiel von hinten angegriffen, erklärten das Opfer und ein Zeuge übereinstimmend.

Die viele Vorwürfe des Angeklagten gegen die Justizbeamten, sowie seine Wahrnehmung, dass jeder Streit suchen und von ihm etwas Böses wolle und die spontanen Angriffe auf Mitgefangene und Beamte veranlassten die Richterin, das Verfahren zu unterbrechen.

Um weitere Informationen über die Situation des 24-Jährigen zu erhalten, beschloss die Vorsitzende in Absprache mit der Staatsanwältin und der Verteidigerin die Gesundheits- und Gefangenenakte einzusehen. Die Verhandlung wird am 21. März um 14 Uhr fortgesetzt.