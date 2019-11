Schnittstelle des Kalten Kriegs

Übungstruppe: Schwere Kampfpanzer gehörten in der Region bis Anfang der 1990 zum üblichen Bild im Herbst. In unserem Zeitungsausschnitt von 1981 sieht man M60 Panzer der US-Army auf einem Feld. Damals in unserer Zeitung fälschlicherweise als Leopard bezeichnet.

© Reinhard Berger