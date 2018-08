Schwalmstadt: Langzeitparker sollen raus aus der Oberstadt

Wem stehen die Parkplätze in der Oberstadt zu? Sollten die Stellplätze auf dem Marktplatz gestrichen werden? Diese Fragen wurden am stärksten diskutiert.

Schwalmstadt. Der gesamte öffentliche Parkraum in Treysa und Ziegenhain soll neugeordnet werden. Dazu liegt jetzt ein fertiges Konzept vor.

Am Mittwochabend wurde das Konzept in Treysa vorgestellt. Über 2300 öffentliche Parkmöglichkeiten gibt es dort, die Auslastung betrage lediglich um 40 Prozent und sie unterlägen sehr unterschiedlichen Regelungen. Projektleiter Michael Volpert sprach für Treysa von einem „wilden Nebeneinander, der Raum ist auf jeden Fall ausreichend“.

Dort, wo die Auslastung hoch ist, gelte es Langzeit- und Dauerparker hinaus zu bekommen und ein Bewohnerparken zu installieren. Besonders, so der Fachmann, komme es auf „eine deutliche Regelung und Überwachung“ an. Er empfiehlt in der Treysaer Innenstadt eine durchgängige Tempo-20-Zone, außerdem das ausschließlich zeitlich begrenzte Parken für zwei Stunden in eigens gekennzeichneten Bereichen.

Umfrage bis Ende August

In Ziegenhain zählten die Planer knapp 1200 öffentliche Parkplätze, diese seien um 10 Uhr gut zur Hälfte ausgelastet. In der Festungsstadt gebe es weniger Probleme, diese konzentrierten sich auf Muhlystraße und Paradeplatz, wo es mehr Bewohnerstellplätze geben sollte. Bürgermeister Pinhard fasste zusammen: „Wir haben in Treysa eine sehr große Anzahl von Parkplätzen, mit der richtigen Organisation stehen wir gut da.“

Bereits Ende 2013 hatte das Stadtparlament die Neuordnung der Parkraumsituation beschlossen, das Kasseler Planungsbüro LK Argus wurde Ende 2016 beauftragt. In mehreren Terminen mit den Gremien der Stadt wurde der Entwurf in der zweiten Jahreshälfte 2017 besprochen.

In der Mehrzahl Selbstständige aus der Treysaer Oberstadt, Anwohner und Mandatsträger hörten sich die Präsentation an. Alle Schwalmstädter haben noch bis Ende August Zeit, sich an der Umfrage zum künftigen Parkaraumkonzept zu beteiligen.

Konzept liegt endlich vor

Zur Vorstellung des Konzeptentwurfs zum Parken in den beiden Stadtkernen waren überwiegend Treysaer gekommen, der Anteil an Mandats- und Funktionsträgern war zudem groß unter den gut 50 Menschen im Haus für Gemeinschaftspflege. Vorgetragen wurden die Ergebnisse einer Bestands- und Bedarfsanalyse für die Innenbereiche.

Sollte das Parken in Treysa künftig ganzheitlich geregelt werden, und wenn ja, welche Bedingungen sollten dann vor allem den Anliegern – Bewohnern wie Selbstständigen – eingeräumt werden – darüber diskutierten Schwalmstädter am Mittwochabend am intensivsten.

Fazit: Die Bewirtschaftung des im Grunde reichlich vorhandenen öffentlichen Parkraums ist eine heikle Angelegenheit, und vor allem die Menschen in der Oberstadt bezweifeln erheblich, dass moderne Planungskonzepte ihnen Verbesserungen bringen, eher im Gegenteil.

Mehr Überwachung

Als roter Faden zog es sich durch den Abend, dass ohne Überwachung und Ahndung von Verstößen alles nichts ist. Bürgermeister Pinhard unterstrich dabei, dass künftig drei statt zwei Hilfspolizisten Streife laufen werden.

Bürgerbefragung

Die laufende Befragung ist bis Ende kommender Woche verlängert. Auf einer Karte, erhältlich in den Rathäusern, können die Anmerkungen zur Parkraumanalyse und zum Parkraumkonzept abgefasst und bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Bürgermeister Pinhard rief zur Beteiligung auf. Zu beschließen ist das Parkraumkonzept vom Stadtparlament. Ein ausführlicher Bericht ist unter „Aktuelles“ auf der Internetseite der Stadt zu finden.

Bewohnerparken

In der Treysaer Altstadt soll es neu angeboten, am Paradeplatz in Ziegenhain ausgeweitet werden. Dazu sollen Ausweise ausgegeben werden, die jährlich für eine geringe Verwaltungsgebühr zu haben sind.

Das Parkhaus

Im Detail bewerteten die Planer auch das Parkhaus, es sei sehr schwach ausgelastet (33 Prozent werktags 16 Uhr) und sollte optisch aufgewertet, die oberste Etage zur freien Kurzparkzone erklärt und ein günstiges Paket für Dauerparker geschnürt werden.

Veränderungen

Kommt das vorgeschlagene neue Konzept, reduziert sich vor allem das Parkplatzangebot innerhalb der Altstadt Treysa von 746 auf 693. Alle Dauerparkplätze entfallen dann, die Anzahl der Kurzzeitparkplätze reduziert sich (durchgängig würden zwei Stunden Höchstparkdauer gelten), neu: Bewohnerparken.

Parkleitsystem

Um die Auffindbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Parkraumorganisation für Besucher und Kunden zu verbessern, solle außerdem ein Parkleitsystem durch Beschilderung eingerichtet werden, sie sollten frühzeitig erfahren, dass im Altstadtbereich ausschließlich Kurzzeit- und kostenpflichtige Parkmöglichkeiten im Parkhaus Treysa gibt. Fazit: „Der Erfolg der Konzeption hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, unerwünschte Langzeitparker dauerhaft auf Sammelparkplätze am Altstadtrand zu verlagern.“