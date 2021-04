Schwalmstadt: Nach fünf Minuten wurde der erste Autofahrer geblitzt

Blitzermarathon im Schwalm-Eder-Kreis

+ © Lea Beckmann Die Polizeibeamten des Regionalen Verkehrsdienstes aus Homberg Christian Klocke (rechts im Bild) und Markus Klapp standen in Schwalmstadt an der B254 auf der Höhe des Abzweiges nach Rörshain. © Lea Beckmann

In Hessen fand am Mittwoch der Blitzermarathon statt, bei dem Raser genau unter die Lupe genommen wurden.

Schwalmstadt – Die Polizeibeamten des Regionalen Verkehrsdienstes aus Homberg Christian Klocke (rechts im Bild) und Markus Klapp waren mit einem mobilen Blitzer an drei verschiedenen Standorten auch im Schwalm-Eder-Kreis im Einsatz, in Schwalmstadt, Morschen und Wabern.

An allen Messstellen verbrachten sie rund zwei Stunden. In Schwalmstadt hielten sich die zwei Polizisten an der B254 auf der Höhe des Abzweiges nach Rörshain von 15 bis 17 Uhr auf. Dort sind 100 Kilometer pro Stunde erlaubt, und wer zu schnell war, der wurde geblitzt. „Das Gerät schlägt ab einer Geschwindigkeit von 110 aus“, erklärte Markus Klapp. Der Schnellste an der Messstelle in Schwalmstadt habe sich nach rund fünf Minuten gezeigt. Der Autofahrer fuhr 131 km/h, während er ein anderes Auto überholte. Aus dem Verkehr wurden die zu schnell Gefahrenen nicht gezogen, sie bekommen später Bescheid. (Lea Beckmann)