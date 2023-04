Neue Sichtweisen auf die Tracht – Waltraud Frese transportiert Teile in die Moderne

Schwälmer Laufsteg

+ © Privat Die Barbiepuppe trägt eine Tracht aus Papier und steht symbolisch für die körperliche Verformung der Frau. © Privat

Wir haben wieder einen Serienteil unseres Schwälmer Laufstegs fertig. Heute: Waltraud Frese transportiert Teile in die Moderne.

Der Schwälmer Laufsteg – das ist die Schwalm durch die Mode betrachtet, angefangen von einem Blick auf die Tracht, Kleiderordnungen, der Region als Standort für Mode-Produktion bis hin zu aktuell Kreativen.

Holzburg – Die kreative Verwandlung der traditionellen Tracht hat sich Waltraud Frese aus Holzburg zur Aufgabe gemacht. Die Künstlerin widmet ihre Zeit der Schwälmer Tracht und ihrer künstlerischen Darstellung, wobei sie die Traditionen sehr ernst nimmt und sie mit ihren neuen Interpretationen am Leben hält. Ihre Werke lassen sich in verschiedene Gruppen unterteilen, die plastische Objekte aus Papier, abstrahierte Objekte aus Stoff und Werke aus Originalmaterial beinhalten. Aus Alt mach Neu lautet hier die Devise.

Waltraud Frese arbeitet mit Umkehrungen, Kontrasten und Verfremdungen

Für ihre Arbeit mit der Tracht rettet Waltraud Frese unter anderem Kleidungsstücke, die weggeworfen werden sollen und betrachtet diese in einem neuen Licht, erhält so ihre Verwendbarkeit. Sie möchte mit ihren Neuinterpretationen zeigen, dass umgeformt, verändert und neu kombiniert, die Tracht beziehungsweise Teile davon heute noch tragbar sein können. So stellt sie Abformungen der traditionellen Kleidung her, arbeitet mit Umkehrungen, Kontrasten und Verfremdungen.

+ Das Ausstellungsstück zeigt, wie die traditionelle Kleidung modern umgewandelt werden kann. © Privat

Mit ihren Werken möchte sie eine neue Sichtweise auf die Schwälmer Tracht bieten. In ihren Ausstellungen zeigt sie neben den traditionellen Handwerkstechniken, die für die Herstellung der Tracht verwendet wurden, auch Kombinationen und Neuinterpretationen aus einer heutigen modernen Sicht. Sie arbeitet mit verschiedenen Materialien, beispielsweise mit Papier, Filz oder Fahrradschläuchen und verwendet unterschiedliche Techniken wie Nähen, Stricken, Kleben und Reißen.

Inspiriert wird die Künstlerin bei ihrer Arbeit von der Formensprache und der Plastizität der historischen Gewänder. „Interessant an der Tracht ist für mich die spezifische Formung des weiblichen Körpers, ihre plastischen Qualitäten, die handwerkliche Fertigungsweise und das Zusammenfügen der Teile“, erklärt Waltraud Frese. Um diese Plastizität zu spiegeln, werden einige ihrer Kunstwerke von Barbiepuppen getragen, die das Plastische verkörpern. „Die Puppen präsentieren, ähnlich wie die Tracht, den verformten weiblichen Körper. Zwei weibliche Körperverformungen treffen aufeinander“, verdeutlicht sie.

2007 stellte Waltraud Frese erstmalig ihre weißen Papierarbeiten in der Galerie in Holzburg aus

Als Kunstlehrerin an einem Gymnasium entdeckte Frese ihre Leidenschaft für das Transformieren historischer Kleidung und stellte 2007 erstmalig ihre weißen Papierarbeiten in der Galerie in Holzburg aus. Darauf folgten 22 weitere Einzelausstellungen sowie Beteiligungen an 40 weiteren Ausstellungen und die Leitung verschiedener Workshops.

+ Angelehnt an Trachtenteile sind diese filigranen Werke aus Papier, gefertigt von der Künstlerin Waltraud Frese. © Repros Celine Kühn/1 armin dietz

Wichtig ist Waltraud Frese bei ihren Werken vor allem, dass in den neuinterpretierten Schöpfungen auch immer noch das Alte erkennbar ist. Sie verwendet originale Teile, nimmt diese auseinander oder arrangiert sie neu. Der Bezug zur ursprünglichen Tracht ist vielfältig und findet auf unterschiedlichen Ebenen statt: von der engen Anlehnung bis zur freien spielerischen Variante ist alles dabei. „Aus der Variation des Westentyps Trolljacke entstehen ganz unterschiedliche Modelle zwischen tragbarer Alltagskleidung und Folklore“, erklärt die Künstlerin.

Die Tracht habe sich schon immer gewandelt und Einflüsse von außen aufgenommen. So habe sich beispielsweise im Laufe der Zeit auch die Länge des Rockes verändert.

Mit ihrer Kunst präsentiert Waltraud Frese die Schwälmer Tracht in bisher unbekannten Formen

Die von Frese ausgestellten Stoffmodelle entfernen sich teils weit von der ursprünglichen Tracht, dennoch bleibt diese erkennbar. In ihren Objekten aus Papier greift die Künstlerin die Kontraste zwischen dem Material und der Schwälmer Tracht auf. Die Falten des Stoffes fallen weich und fließend, während die Falten bei dem Papier-Modell hart und fest wirken. Gleichzeitig kehrt das Papier als Material die Schwere der Schwälmer Tracht um.

Mit ihrer Kunst schafft Waltraud Frese neue Verwendungsmöglichkeiten der traditionellen Kleidung und präsentiert die Schwälmer Tracht in bisher unbekannten Formen. (Celine Kühn)