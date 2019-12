Wirtschaftsförderung und Tourismus ziehen in die Alte Post.

Nur ein Posten aus dem Nachtragshaushalt wurde von Fraktionen bemängelt, dieser aber heftig:

Die Anmietung und 65.000 Euro teure Ausstattung von Büros in der Alten Post Treysa schmeckt vor allem den Freien Wähler überhaupt nicht. FWG-Fraktionschef Thomas Kölle warf Bürgermeister Stefan Pinhard Konzeptionslosigkeit vor, doch fand sein Antrag, der die Pläne auf Eis legen sollte, keine Mehrheit.

Noch mehr Büros

Somit kann die Fläche gegenüber des neuen Schwalmstädter Coworking Space (Mietbüroplätze) bald von Mitarbeitern der Stadtverwaltung bezogen werden. Voraussichtlich wird die ganze Abteilung WTS (Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Stadtmarketing) dort unterkommen.

Denn es fehle hinten und vorne an Raum, so Pinhard. Man habe die Chance nicht verpassen wollen. Neben den Rathäusern, der top ausgebauten Wache sowie den Räumen am Marktplatz und an der Steingasse (Bauamt) sowie im Wasserwerk gibt es damit nun noch einen Verwaltungsstandort.

Es fehlen Fortschritte

SPD-Fraktionschef Daniel Helwig nutzte die Debatte für eine geharnischte Abrechnung mit dem „Arbeitsstil“ des Bürgermeisters. Beschlüsse würden nicht umgesetzt, so sei der Zahlungsmittelüberschuss (1,47 Mio. Euro) zu erklären. Es fehlten Fortschritte beim A49-Gewerbegebiet, bei den Straßenausbaubeiträgen, bei der Jugendarbeit und anderem mehr.

Helwig: „Dies zeigt das eigentliche Problem dieser Stadt. Keine Haltung des Bürgermeisters zu wichtigen Themen dieser Stadt und kein Willen, gewisse Themen voranzutreiben.“ Vorabinformation mahnten CDU-Fraktionschef Marcus Theis und Inge Schmidt-Nolte (Linke) an. Wegen der beanstandungsfreien Zahlen passierte der Nachtrag am Ende mit deutlicher Mehrheit.