Schwalmstädter Sänger Patrick Heidenreich präsentierte neue Songs in Marburg

Mehr als 200 Zuhörer kamen: Der Schwalmstädter Künstler Patrick Heidenreich gab am Samstag ein Konzert in Marburg.

Viele Gäste, auch aus der Schwalm, waren extra nach Marburg gereist, um den jungen Musiker live zu erleben: Patrick Heidenreich enttäuschte seine Gäste nicht.

Natürlich und herzlich präsentierte sich der Sänger am Samstag dem gut gelaunten Publikum in der Waggonhalle in Marburg.

Schon zu Beginn ließen er und sein Cajonspieler Marcel Schmeck kein Zweifel aufkommen, dass ein überaus kurzweiliger Abend bevorstehen würde. Beide spielten vom ersten Moment an mit einer Leichtigkeit auf, die auf Anhieb eine ganz besondere, familiäre Atmosphäre erzeugte – und die übertrug sich auf die mehr als 200 Zuhörern. Das Duo harmonierte perfekt, beiden hatten sichtlichen Spaß auf der Bühne. Ganz in seinem Element bot Heidenreich Altbekanntes, aber eben auch neue Songs, die demnächst auf einem Album erscheinen werden.

Heidenreich spielte zwei Zugaben

Zu hören waren kraftvolle Rhythmen, bei denen das Publikum begeistert mitging, aber auch die Balladen verfehlten ihre Wirkung nicht – Knicklichter sorgten für die passende Atmosphäre. Der Mix aus gecoverten Songs und Titeln aus eigener Feder kamen an, besonders die extra für ihn geschriebenen Texte, wie etwa einer von Michael Holm.

Nach mehr als zwei Stunden wurde der Schwalmstädter Künstler nur widerstrebend vom begeisterten Publikum verabschiedet, das sich zuvor zwei Zugaben erklatscht hatte. Die meisten dürften jetzt gespannt warten – auf die geplante Veröffentlichung des ersten Albums. Die Marburger Waggonhalle hat für Patrick Heidenreich einen besonderen Stellenwert: 2012 trat der gelernte Erzieher dort zum ersten Mal vor größerem Publikum auf.