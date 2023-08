Sonnenschein zum Abschluss des sonst oft verregneten Yogasommers

Von: Eike Rustemeyer

Die Sonne erwidert den Gruß: Nachdem sie dem Yogasommer häufig fernblieb, schien sie zum Abschluss in der zurückliegenden Woche noch mal kräftig. © Rustemeyer, Eike

Die Verantwortlichen in Firelendorf ziehen trotz einer wetterbedingten Zwangspause von zwei Wochen eine positive Bilanz.

Frielendorf – Neun Wochen regelmäßig zusammenkommen, um gemeinsam Yoga zu machen: Das war das Ziel des siebten HNA-Yogasommers, der an 16 Standorten in Nordhessen und Südniedersachsen stattfand – darunter auch wieder Frielendorf. Trotz des regnerischen Wetters und eines zweiwöchigen Ausfalls ziehen die Verantwortlichen nach der letzten offiziellen Einheit eine positive Bilanz.

In Frielendorf entschied man sich dazu, den Yoga-Standort vom Silbersee auf den Sportplatz in Frielendorf zu verlegen. Wegen der extremen Temperaturen im vergangenen Jahr, erklärt Organisatorin Anna-Katharina Nöll vom TSV Frielendorf. „Natürlich ist das Ambiente am See schöner, aber dort gibt es wenig Schattenplätze“, erklärt sie.

Davon gebe es am Sportplatz hingegen reichlich. Zum Problem wurde dieses Mal laut Nöll jedoch ein anderes Wetterextrem: Teilweise starke Gewitter und Regenschauer zwangen die Frielendorfer Yoga-Enthusiasten in eine zweiwöchige Pause.

Auch bei der letzten Stunde des HNA-Yogasommers in Frielendorf war noch einmal Körperspannung gefragt. Viele Übungen erfordern Konzentration und Kraft. © Eike Rustemeyer

„Aber wir haben eine Übungsleiterin, die trotzdem den ganzen Sommer durchgezogen hat“, sagt Nöll. Damit meint sie Manuela Fritsch, die berichtet, gelegentlich auch bei Nässe und Kälte Einheiten abgehalten zu haben – so wurde auch bei Regen auf Frielendorfs Sportplatz der „Sonnengruß“ praktiziert.

Mit den Teilnehmerzahlen zeigten sich sowohl Fritsch auch als Nöll zufrieden. „Es war gut besucht, die Leute haben es wie immer gut angenommen, und das trotz des Wetters“, sagt Nöll. Zwischen 40 und 50 Yoga-Begeisterte hätten regelmäßig teilgenommen, schätzt sie. Darunter viele, die bereits seit dem ersten Yogasommer im Jahr 2019 dabei seien.

Aber auch Anfänger hätten den Weg auf den Frielendorfer Sportplatz gefunden. Und damit die nicht gleich den Spaß verlieren, „habe ich mein Programm auf alle Teilnehmer angepasst“, sagt Manuela Fritsch. Insgesamt seien unter den Frielendorfer Yogis deutlich mehr Frauen gewesen, beobachtete Nöll.

Die Yogatreffen seien nicht unbedingt auf Entspannung ausgerichtet gewesen. „Es ist schon anstrengend“, betont sie. Ob der Yogasommer im nächsten Jahr wieder auf dem Sportplatz stattfinden wird, sei bisher unklar, so Nöll.

Zwar komme man gut mit den Fußballern zurecht, die teilweise zeitgleich trainierten, ein gewisser Lautstärkepegel sei jedoch schon vorhanden. Anna-Katharina Nöll freut sich bereits auf die achte Runde Yogasommer im kommenden Jahr. Ihr größter Wunsch dafür: besseres Wetter.