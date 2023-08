Souvenirs für Soldaten: Vertriebenenfrauen nähten Schwälmer Trachtenpuppen

Schwälmer Geschichte

+ © Köcher, Jürgen Handarbeit: In Nähstube des Bayerischen Mütterdienstes fertigten Vertriebenenfrauen die Trachtenpuppen. Puppen in verschiedenen Trachten: Ihre Namen lauteten (von links) Gretli, Zenzi, Resi und Toni. © Köcher, Jürgen

Vor mehr als 70 Jahren war die Schwälmer Tracht mehr als ein traditioneller Kleidungsnachweis regionaler Identität.

Schwalmstadt/Nürnberg – In den ersten Jahren bitterer Not nach dem Zweiten Weltkrieg waren es Schwälmer Trachtenpuppen, die vertriebenen Frauen in Süddeutschland ein kleines Zubrot ermöglichten. In der sehenswerten Sonderausstellung „Horizonte – Geschichten und Zukunft der Migration“ , die noch bis zum 10. September im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen ist, ist eine solche Puppe ausgestellt.

Vertriebene Frauen nähten diese Trachtenpuppen damals als Souvenirs für amerikanische Soldaten und konnten sich so ein eigenes Einkommen erwirtschaften. Es gibt zum Beispiel neben den Puppen in Schwälmer Tracht auch Puppen in Tiroler Tracht – nicht aber in den Trachten aus den Herkunftsregionen der Vertriebenen. Die alte Heimat in den Ostgebieten wie Schlesien war für immer verloren.

„Wer Puppen kauft, macht nicht nur Freude, sondern hilft einer armen Flüchtlingsfamilie“ – so wurde der Verkauf der Puppen damals beworben. Von Hand und mit der Nähmaschine wurden die Textilien genäht, zu den Materialien gehörten neben geschnitztem Holz Flachs, Leinen, Baumwolle und Sägemehl zum Ausstopfen.

Ein am Ende an den Arm gebundenes Pappschildchen mit der englischen Aufschrift „Refugees Womens Self-Help-Dolls“ (zu deutsch: Selbsthilfe-Puppen von Flüchtlingsfrauen) dokumentierten die Originalität der Puppen.

Eine besondere Form von Geselligkeit kam bei der Fertigung hinzu, denn die Frauen kamen in Nähstuben des Bayerischen Mütterdienstes zusammen.

Die Idee dazu hatte Antonie Nopitsch, die den Bayerischen Mütterdienst und später zusammen mit Elly Heuss-Knapp, der Frau des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss, das Deutsche Müttergenesungswerk gründete. Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ gedacht, unterstützten die Nähstuben die Flüchtlingsfrauen, die oft auf sich allein gestellt, ohne irgendeine Berufsausbildung und in sehr beengten Lebensverhältnissen ihre Familie ernähren mussten. In den Nähstuben fertigten die Frauen neben den Trachtenpuppen Kleidung für die Familie.

Die Puppen wurden vor allem in die USA verkauft, wohin Antonie Nopitsch zahlreiche Verbindungen hatte – zum Preis von 19 Mark oder umgerechnet 4,75 amerikanische Dollar.

Service: Sonderausstellung „Horizonte-Geschichten und Zukunft der Migration“ im Germansichen Nationalmuseum Nürnberg; bis 10.September. gnm.de