Sozialbetrug fliegt auf: Vier Monate Haft für Wiederholungstäter

Bei der Arbeitsagentur in der Steingasse in Treysa will der Angeklagte seine Unterlagen abgegeben haben. Er verschwieg seinen Nebenjob und erhielt Arbeitslosengeld. © philipp knoch

Der 54-jährige Angeklagte erfand während der Verhandlung eine Mitarbeiterin des Sozialamtes, bei der er angeblich sein Unterlagen abgeben hatte.

Schwalmstadt – Ein 54-Jähriger muss für vier Monate in Haft. Die Richterin am Amtsgericht Schwalmstadt sah es als erwiesen an, dass der arbeitslose Mann aus dem Südkreis der Agentur für Arbeit seinen Nebenjob verschwieg und dadurch zu viel Arbeitslosengeld kassierte.

Außerdem verursachte er einen Parkrempler, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Der Mann wurde in seinem Leben schon wegen Betrugs, Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in über 100 Fällen verurteilt. Die Taten beging der 54-Jährige in laufender Bewährung.

Seinen Parkrempler gab der Mann im Gerichtssaal zu. Er sei mit einer Bekannten in einem Getränkemarkt einkaufen gewesen. „Dann hatte sie Kreislaufprobleme, ich wollte sie mit dem Auto vor dem Eingang abholen, damit sie nicht so weit laufen muss“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Beim Ausparken verursachte er an einem Geländewagen einen Schaden von etwa 5000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten außerdem vor, bei seinem Antrag auf Arbeitslosengeld vom Mai 2021 einen Nebenjob auf 450 Euro-Basis verschwiegen und dadurch über vier Monate zu viel Arbeitslosengeld bekommen zu haben. Der Betrug fiel auf, weil die Arbeitsagentur ihre Daten automatisch mit der Rentenversicherung abgleicht.

Da war für den 54-Jährigen für den entsprechenden Zeitraum eine Beschäftigung eingetragen. „Ich hatte nie die Absicht, zu betrügen“, erklärte der 54-Jährige.

Nachdem er der Arbeitsagentur seinen Nebenjob, für den er nur 350 Euro bekam, mehrmals telefonisch mitgeteilt habe, habe er alle Abrechnungen ordnungsgemäß abgegeben. „Zwei habe ich in den Briefkasten geworfen, zwei oder drei habe ich bei einer jungen Frau mit dunkelblonden Locken und Brille abgegeben“, sagte der alleinstehende Angeklagte.

Die Agentur für Arbeit protokolliert jeden Kontakt zu ihren Kunden. In der Akte des 54-Jährigen fand die Richterin weder einen Vermerk zu dem Telefonat noch die abgegebenen Gehaltsabrechnungen. „Dann müssen wir wohl einen neuen Termin ansetzen, um die Leute aus der Arbeitsagentur ausfindig zu machen.

Das wird aber kostenintensiv für Sie, falls die dann ihre Geschichte nicht bestätigen können“, sagte die Richterin dem Angeklagten.

Nach einem kurzen Gespräch mit seinem Verteidiger gab der 54-Jährige zu, dass es weder die junge Frau mit Locken noch seine Besuche bei der Arbeitsagentur gab.

Auch habe er 450 Euro verdient. „Das war leichtsinnig von mir, auf dem Antrag den Nebenjob nicht anzugeben. Ich hatte gehofft, das geht gut“, gestand der Angeklagte, der seit den frühen 1990er-Jahren immer wieder wegen Betrugs, Diebstahls oder Verkehrsdelikten auffällig wurde und schon mehrere Haftstrafen absaß.

Wegen beider Taten verurteilte ihn die Richterin zu vier Monaten Haft. „Ihren Antrag auf Arbeitslosengeld haben Sie im Mai 2021 nur zwei Wochen nach dem Urteil, bei dem Sie eine Bewährungsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bekommen haben, gestellt.

Selbst wenn Sie das beim Antrag überlesen haben, spätestens wenn Sie in laufender Bewährung zu Unrecht Geld von der Arbeitsagentur bekommen, müssten Sie was tun“, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung.

Auch der neue Job des Angeklagten und der enge Kontakt zur Stiefschwester konnte die Richterin nicht von einer Bewährung überzeugen. „Persönlich gefällt mir die Entscheidung nicht, ich glaube nicht, dass Sie in der Haft richtig aufgehoben sind. Aber bei den Fakten kann ich Ihnen leider keine Bewährung geben“, begründete sie das Urteil „Aber Sie können das Urteil anfechten, auch nur die Bewährung.

Wenn Sie bis zu einem nächsten Gerichtstermin nachweisen könnten, dass Sie einen Arbeitsvertrag haben und zum Beispiel durch ein Ehrenamt sozial gebunden sind, bin ich zuversichtlich, dass die nächste Instanz eine Bewährungsstrafe verhängt.“

(von Philipp Knoch)