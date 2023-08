Spaziergänger finden Leiche im Wald bei Neustadt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nicht unweit eines Waldweges zwischen Momberg und Speckswinkel wurde eine leblose Person entdeckt. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Neustadt – Über den Notruf erhielt die Polizei am Freitag gegen 15.35 Uhr die Meldung vom Fund eines Leichnams im Wald zwischen Momberg und Speckswinkel. Wie am Montagnachmittag weiter mitgeteilt wurde, lag die Person lag in einem Bachlauf gut anderthalb Meter unterhalb eines Waldweges.

Geäst, Strauch- und Buschwerk erschwerte die Bergung durch die Feuerwehren aus Speckwswinkel und Neustadt, so die Polizei.

Für die Identifizierung und Feststellung einer Todesursache ist eine Obduktion erforderlich. Mit Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung ist nicht vor Anfang September zu rechnen, heißt es weiter.

Am Wochenende hatte bereits ein Feuerwehrsprecher kurz berichtet, der Einsatz habe rund zwei Stunden gedauert. Zunächst sollten aber die Informationen der Polizei abgewartet werden.