Staatsministerin Lucia Puttrich eröffnete Malersymposium in Willingshausen

Internationales Malersymposium: Irma Braat malt konzentriert ein Selbstbildnis in Schwälmer Tracht. © Jürgen Gemmerich

Die Ministerin, die auch Schirmherrin der Veranstaltung ist, brachte ihre Anerkennung zum Ausdruck.

Willingshausen – Lucia Puttrich, die Hessische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, war am Samstag zu Gast in Willingshausen. Die Ministerin eröffnete dort die Ausstellung des 5. internationalen Willingshäuser Malersymposiums. Puttrich ist Schirmherrin der Veranstaltung.

In der Woche vom 17. bis zum 21. Juli fand zum fünften Mal das internationale Willingshäuser Malersymposium statt. Neun Künstler unter anderem aus Schweden, Finnland, Frankreich, Kanada, Albanien, Nordmazedonien und den Niederlanden haben gemeinsam unter freiem Himmel gemalt und stellen ihre Werke nun in einer vierwöchigen Ausstellung aus. Organisiert wurde das Symposium von der Vereinigung Malerstübchen Willingshausen.

Zunächst spannte der Vorsitzende der Vereinigung Malerstübchen Willingshausen, Paul Dippel, einen Bogen über die Gründung der Willingshäuser Malerkolonie, die sich im kommenden Jahr zum 200. Mal jährt. Weiter berichtete er über die Gründung der Vereinigung im Jahr 1931 bis hin zu den vielfältigen Aktivitäten der Gegenwart.

Die teilnehmenden Künstler kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern. „Ich finde es spannend, mit welchen Augen sie uns sehen“, sagt Staatsministerin Lucia Puttrich eingangs ihrer frei gehaltenen Rede. „Denen, die sie schaffen und denen, die sie anschauen, gibt es etwas“, sagt sie über die während der Arbeitswoche entstandenen Gemälde. „Hier wird Verantwortung für die Tradition und Umgang mit der Zukunft gelebt, die Willingshausen in ein Licht stellt, das es verdient, noch mehr beleuchtet zu werden“, betont sie.

Bild mit Ministerin (von links): Ulli Becker-Dippel, Ben Kamili, Staatsministerin Lucia Puttrich, Anastasia Dukhanina, Antonin Passemard, Andrew Judd, Pekka Hepolutha, Ilmari Rautio, Ann Larson-Dahlin, Paul Dippel. © Jürgen Gemmerich

„Die Politik kann Ehrenamt nicht verordnen, sie kann es aber unterstützen.“ Mit diesen Worten überreichte Luzia Puttrich eine Zuwendung des Landes Hessen und wünschte den zahlreichen Gästen „viel Freude beim Betrachten der Bilder, die noch nach frischer Farbe riechen“.

Für Kurator Ben Kamili ist es sehr wichtig, mit Kindern zu arbeiten. „Nur, wenn es uns gelingt, die Jugend für Kunst zu begeistern, wird es uns auf lange Sicht gelingen, die Traditionen der Künstlerkolonie zu erhalten.“

Im Jubiläumsjahr 2024 plant er ein internationales Malersymposium mit bis zu zwanzig Gastkünstlern. Wohl wissend, dass es hier auf dem Land eine enorme Herausforderung werden wird so viele Gäste unterzubringen und zu verpflegen.

Eine Künstlerin, die sich bereits jetzt darauf freut, ist Irma Braat aus Amsterdam. Sie bezeichnet sich als „echtes Stadtkind“ und ist fasziniert vom Flair Willingshausens, der Weisstickerei und der Schwälmer Tracht.

So entstanden neben Bildern malerischer versteckter Winkel und verschiedenen Porträts auch ein Selbstporträt, das sie in Schwälmer Tracht zeigt. Das Werk ist Teil der Ausstellung in der Kunsthalle die noch bis zum 20. August zu sehen ist. (Jürgen Gemmerich)