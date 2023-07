Stich für Stich einsame Spitze: Die Geschichte der Schwälmer Weißstickerei

Schwälmer Geschichte

+ © Rosa Merk/Repro Matthias Haaß Das Kissen mit Weißstickerei hat Anna Elisabeth Grein mit den Initialen AG und der Jahreszahl 2004 versehen. Eine neue Broschüre widmet sich jetzt der Arbeit der Willingshäuserin. © Rosa Merk/Repro Matthias Haaß

Heidrun Merk vom Dorfmuseum Holzburg recherchiert zur Schwälmer Weißstickerei und hat dazu eine Broschüre veröffentlicht.

Holzburg – Weißstickerei hat in der Schwalm nach wie vor einen hohen Stellenwert, nicht nur in Orten, wo sich Vereine den Erhalt der Schwälmer Tracht auf die Fahnen geschrieben haben.

In einer neuen Broschüre widmet sich die Leiterin des Dorfmuseums Holzburg Heidrun Merk ausführlich dem kunstvollen Handwerk und konnte bei ihren Recherchen auch Neues zur Herkunft der Schwälmer Weißstickerei herausfinden.

Viele Bilder von der Weißstickerei

Die über fünfzig Seiten starke Publikation von Merk ist reich bebildert. Nur folgerichtig, entfaltet doch die Weißstickerei für den Nutzer erst im Bild ihre Wirkung. Leider sind die Aufnahmen im Kontrast schwarzer Untergrund und weiße Arbeit zumindest im Druck etwas dunkel geraten. Gut die Hälfte der Broschüre ist mit Aufnahmen von Weißstickerei gefüllt.

Zu jedem Bild gibt es eine Erklärung. Quellenangaben und ein Literaturverzeichnis machen es dem interessierten Leser möglich, tiefer in die Thematik einzusteigen.

Merk bezieht sich in ihren Ausführungen primär auf das Leben und die Werke der Willingshäuser Weißstickerin Anna Elisabeth Grein und zeigt eine Auswahl von Greins filigranen Arbeiten aus Stoff und Garn.

+ Eine Stickkünstlerin: Anna Elisabeth Grein. © Rosa Merk/Repro Matthias Haaß

Einleitend widmet sich die Autorin der Herkunft der Stickerei. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit waren Frauenklöster für die Anfertigung von Paramentstickerei zuständig. Paramente sind Textilien für den liturgischen Gebrauch wie zum Beispiel Altartücher und Messgewänder.

Aus den Klöstern fand die Weißstickerei dann ihren Weg in den weltlichen Bereich, unter anderem in die Schwalm, wo wohlhabende Bäuerinnen Gefallen daran fanden.

Herkunft ungeklärt

Es sei interessant gewesen herauszufinden, woher die Weißstickerei überhaupt komme, wie und wo sie verbreitet war und warum sie in der Schwälmer Kultur so populär gewesen sei, sagt Verfasserin Merk. Darüber sei wenig geforscht worden und sie habe die Hoffnung, dass sie bei diesen Fragen ein wenig Licht ins Dunkel haben bringen können.

Vor dem 17. Jahrhundert sei die Weißstickerei in der Schwalm nicht nachweisbar gewesen, so Merks Rechercheergebnis. Das älteste bislang aufgefundene Stück ist ein Kissenbezug aus Gebersdorf von 1624. „Zeugnisse Schwälmer Weißstickerei lassen sich danach erst wieder ab der Mitte des 18. Jahrhundert finden“, so die Kulturanthropologin.

Hergestellt wurde die Weißstickerei von professionellen „Näherinnen“, Merk spricht in dem Zusammenhang von begabten Stickkünstlerinnen, die im Auftrag wohlhabender Bäuerinnen arbeiteten.

Eine reiche textile Ausstattung sei ein wichtiges Medium der Repräsentation in einer hierarchisch gegliederten bäuerlichen Gesellschaft gewesen, in der es darum gegangen sei, die jeweilige soziale Stellung nach außen zu zeigen, schlussfolgert Merk und führt weiter aus, dass die Weißstickerei älter sei als die Schwälmer Tracht.

Museumsleiterin Heidrun Merk M.A. wurde 1951 in Illertissen (Bayern) geboren. Sie studierte Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie/Geschichte und Kunstgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt. Merk leitete zehn Jahre das Projekt GartenRheinMain der KulturRegion Frankfurt/Rhein-Main. Seit 2017 ist sie ehrenamtliche Museumsleiterin in Holzburg.

Typisch für die Schwälmer Stickerei seien Durchbrucharbeiten, die mit anderen Techniken kombiniert werden, so Heidrun Merk: „Dadurch entsteht eine beeindruckende Wirkung von Plastizität, Transparenz und Dichte.“ Mit einem längeren Abschnitt – Text und Bilder – über Anna Elisabeth Grein schließt sich dann der Kreis zu einer noch lebenden begabten Stickkünstlerin.

Stich für Stich Spitze von Heidrun Merk. Unter anderem erhältlich im Dorfmuseum Holzburg und der Schwalm-Touristik in Ziegenhain, 12 Euro