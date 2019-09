Straßenname offenbart gefährlichen  Personenkult

Straßennamen in Treysa erinnern häufig an bekannte Männer. Nicht immer war das eine gute Entscheidung, wir sind auf Spurensuche in Treysa.

Recht profan gestaltet sich die Namensgebung für die neueren Wohnviertel. Ähnlich wie im Rest der Republik sind es am häufigsten Bäume, Vögel, Komponisten oder Dichter aber auch Orts- und Städtenamen, die zur Straßenbenennung genutzt werden. In Treysa findet sich als gutes Beispiel das Wohngebiet am Harthberg mit Amsel-, Finken-, Lerchen- und Meisenweg.

Auch landsmannschaftliche Verbindungen zu den ehemaligen deutschen Ostgebieten, wie im Wohngebiet um die Königsberger- und Breslauer Straße, dienen häufig der Namensgebung.

Orte und Städte der näheren Umgebung als Straßenbezeichnungen finden sich im Wohngebiet auf der Windmühle, wie etwa die Michelsberger Straße und im Gebiet rund um das Parkwäldchen, wie zum Beispiel die Marburger Straße oder der Neukirchener Weg. Die Benennung nach lebenden oder verstorbenen Personen entwickelte sich erst im Zeitalter des Absolutismus, als Straßen mit dem Namen des jeweiligen Monarchen bezeichnet wurden.

Im 20. Jahrhundert führten vor allem ideologische Gründe und damit verbundener Personenkult besonders im Nationalsozialismus zu Straßennamen wie Horst-Wessel-Straße für die alte Steingasse, Adolf-Hitler-Straße für die Bahnhofstraße und Hermann-Göring-Straße für die heutige Friedrich-Ebert-und frühere Niederrheinische Straße.

Jetzt finden sich insbesondere in den jüngeren Wohngebieten Treysas Straßennamen von stadtgeschichtlich bedeutsamen Personen. Beispiele hierzu sind im Gebiet Hephatas die Schuchard-, Schimmelpfeng- und Franz-von-Roques-Straße nach ehemaligen Leitern der Anstalten bzw. des Diakoniezentrums. Aber auch ehemalige Lehrer, Geistliche und Bürgermeister wurden mit Straßennamen posthum geehrt. So wurden die Straßen im Neubaugebiet auf der Metze u.a. nach Bürgermeister Ernst Hohmeyer und Pfarrer Alfred Giebel benannt. Im Wohngebiet zwischen Wasenberger- und Stephanstraße finden sich beispielhaft mit der Hütteroth- (Pfarrer in Treysa), Asteroth- (Lehrer und Kantor in Treysa) oder auch Reinertstraße (Lehrer und Rektor der Stadtschule in Treysa) neben anderen gleich mehrere verdienstvolle Namensgeber aus dem 19. und 20. Jahrhundert wieder.

Straßenumbenennungen hat es nicht erst nach 1945 im Zuge der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit gegeben, die noch bis in die jüngste Zeit andauerte. Erst voriges Jahr wurde die nach dem Leiter der Anstalten Hephata von 1923 bis 1952, Friedrich Happich, benannte Straße wegen seiner Verstrickung in Deportationen von Hephata-Bewohnern während der NS-Zeit in Richard-Altschul-Straße, dem Namen eines seiner Opfer, umbenannt.

Quelle:Hauptquelle zu dieser Serie ist die Festschrift „1200 Jahre Treysa, Ansichten und Aufsätze zur Stadtgeschichte“ mit Textbeiträgen von Karl Zulauf (Herausgeber Magistrat Schwalmstadt, 1986).