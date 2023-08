Stumme Zeugen reden noch: Sonderausstellung „Bodenfunde“ in Ziegenhain

Der verzierte Deckel aus Aluminium. © Bernd Lindenthal

Der Sondengänger Karsten Brockhaus aus Trutzhain stellt noch bis September im Museum der Schwalm seine vielfältigen Funde aus.

Ziegenhain – Am Sonntag führte Karsten Brockhaus in einem kurzen Vortrag in die neue Sonderausstellung „Bodenfunde, stumme Zeugen der Vergangenheit“ im Museum der Schwalm in Ziegenhain ein. Der 55-Jährige aus Trutzhain verhehlte nicht, dass aus seinem langjährigen Hobby der Sondengängerei eine Leidenschaft geworden ist.

Karsten Brockhaus aus Trutzhain ist Sondengänger und hat im Boden der Schwalm allerlei Funde entdeckt. Daraus ist eine Sonderausstellung für das Museum der Schwalm entstanden, die jetzt eröffnet wurde. © Bernd Lindenthal

Es fasziniere ihn immer wieder aufs Neue, wenn er etwas aus der Erde geholt hat und zu sich sagen kann: „Du bist der Erste, der es nach Jahrhunderten wieder anfasst, etwas, das für immer im Boden verloren schien.“ Die etwa 1000 Objekte, die er mitgebracht hat und übersichtlich in Vitrinen zeigt, sind alle sorgfältig gereinigt, datiert und beschriftet. Das ist der Unterschied zur Ausstellung der Funde im Wallgraben, die das Museum vor einem Jahr aufgebaut hatte.

Während im Wallgraben wohl keine Münzen gefunden wurden, präsentiert Brockhaus unzählige aus allen Jahrhunderten und vielen Ländern. Man fragt sich unwillkürlich, wie kommen englische Münzen aus dem 16. Jahrhundert, ein kanadischer Penny von 1857 und russische Kopeken in den Boden der Schwalm.

Hier bleibt nur allgemein die Antwort, dass unsere Region im Herzen Europas, wo sich die Handelswege von Nord nach Süd und Ost nach West treffen, auch Schauplatz zahlreicher Kriege und Truppendurchzüge war. Die Ausstellung erinnert zum Beispiel an Napoleon, dem man 1806 die Wasserfestung Ziegenhain übergeben musste.

Die älteste Münze ist übrigens ein französischer Turnosegroschen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Dass man die Funde zum Sprechen bringen kann, erläuterte Brockhaus an einer tschechischen Münze nach 1930, die sonderbar ausgestanzt ist. Er fand sie bei Trutzhain und nur wenige Meter weiter eine Patronenhülse M 1 Carabine der US-Army.

Die deformierte Münze. © Bernd Lindenthal

Da sonst keine weiteren Objekte aus der Zeit in der Nähe zu finden waren, liegt die Vermutung nahe, dass amerikanische Soldaten nach Ostern 1945 ein Zielschießen auf die Münze gemacht haben. Ob aus Langeweile oder als Wettbewerb bleibt offen.

Ein anderes Objekt, ein Aluminiumdeckel mit Schmuckgravuren und den Jahreszahlen 1944 und 1945 ist sicher dem Stalag IX A Ziegenhain zuzuordnen. Die sowjetischen Kriegsgefangenen waren besonders geschickt in der Anfertigung von Spielsachen und anderen Gegenständen und auf sie als Tauschobjekte gegen Nahrungsmittel angewiesen. Das älteste Stück der Ausstellung, die sich überwiegend auf die Gemarkung Ziegenhain bezieht, ist ein Tierkopf aus Bronze, ein Zierteil aus der mitteleuropäischen Bronzezeit (2200 bis 800 v. Chr.), aber noch nicht endgültig bestätigt.

Neben Militaria (Kanonenkugeln, Armbrustbolzen usw.) umfasst die Ausstellung auch Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs wie Schuhschnallen, Zierteile von Tracht und Pferdegeschirr, Münz- und Apothekergewichte, Hufeisen aus verschiedenen Zeiten und Schmuck. Etwas Besonderes sind ein sogenannter Giftring, dessen Hohlraum unter dem wegklappbaren Stein ein Pulver fassen konnte, und ein „Herr der Ringe“-Goldring von einem Wert von etwa 1000 Euro. Für diesen Ring hatte sich der Juwelier Oliver Nöll aus Ziegenhain die Vertriebslizenz für Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert. Es sind neben den metallischen auch Gegenstände aus Glas, Porzellan und Keramik zu sehen.

Alle Sondengänger dürfen nur oberflächlich bis zur sogenannten Pflugtiefe nach den Objekten suchen und benötigen eine Erlaubnis des Grundstückbesitzers und des Bodendenkmalamtes in Wiesbaden, dem die Funde gemeldet werden müssen.

Karsten Brockhaus hat zudem seine Ausrüstung und das Zubehör mitgebracht, das zur Suche mit einem Metalldetektor benötigt wird. Dazu gehören etwa auch Münzkataloge, ein Bestimmungsbuch für Reitzubehör, Flüssigkeiten zum Münzreinigen, Sonden, Spaten, Bürstchen und feine Zahnarztinstrumente zum Reinigen der Funde.

Mehr Infos: Die Ausstellung im Museum ist bis zum 10. September zu sehen, jeweils Dienstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr. (Bernd Lindenthal)