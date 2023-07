Tempo 30 in der Festung Ziegenhain könnte Realität werden: Neue Chance auf mehr Ruhe?

Lokalpolitik

Gewohntes Bild: Die Verkehrsfrequenz in der Festung ist hoch, das Tempo zügig. Fußgänger müssen zum Queren in dem Bereich flott sein – oder bis zur Druckampel oder der 2015 gebauten Querungshilfe bei den Hotel-Restaurants gehen.

Das erste Mal seit längerem kam die Thematik im Stadtparlament zur Sprache und die Mehrheit der Abgeordneten stimmten einer erneuten Prüfung zu.

Schwalmstadt – Nach einigen Jahren Pause diskutiert die Lokalpolitik in Schwalmstadt wieder darüber, ob in der Festung Ziegenhain Tempo 30 eingeführt werden sollte. In der Abstimmung in der jüngsten Stadtparlamentssitzung waren 23 Abgeordnete dafür, dies erneut zu prüfen, acht stimmten dagegen, vier enthielten sich.

Das Thema hatte einige interessierte Zuhörer in den Rathaussaal Ziegenhain gelockt, Matthias Reuter begründete den Vorstoß für die antragstellenden Freie Wähler (FW).

Zwar sei es schon zigmal Thema gewesen, auf dem Abschnitt vom Soldaten bis zur Sparkasse 30 einzuführen. Bislang hätten die gesetzlichen Vorgaben es ausgeschlossen. Doch inzwischen seien die Klagen der Bürger über die Verkehrsbelastung „massiv“ geworden. Wenn man zudem Touristen dort wolle, müsse sich etwas tun. Dafür stünden die Chance durch die aktuellen Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes nun gut.

Die Novelle sieht vor, dass die Anordnung von Tempo 30-Regelungen an bestimmten Stellen erleichtert wird, die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat wird im Herbst erwartet.

FDP-Sprecher Frank Pfau erklärte, die Maßnahme sei angebracht, allein schon, damit Besucher keinen Spurt hinlegen müssten. Anders sieht es die CDU, Andreas Göbel meinte die Sache sei schließlich geklärt, eine erneute Prüfung nicht erforderlich. Der bestehende Kompromiss sei ausreichend. Ulrich Wüstenhagen (Grüne) rechnet mit Problemen, der Zeitpunkt sei sehr früh, es bedürfe wohl einer „handwerklich genaueren Arbeit“.

Die Freie Wähler schlagen konkret vor, dass, nach einer positiven Prüfung durch die Verwaltung, die möglichen Varianten in den Gremien diskutiert werden. In der schriftlichen Begründung ihres Antrags beziehen sie sich darauf, dass „die historische Wasserfestung Ziegenhain ein bedeutendes Gesamtdenkmal“ sei. „Wer allerdings die Straße vom Großen zum Kleinen Wallgraben überqueren wiIl, um die Festung als Ganzes zu erleben, muss vor Autos und Lastwagen schnell über die Straße springen können – bei Stadtführungen gestaltet sich das sehr schwierig.“

Die Voraussetzungen für Tempo 30 seien gegeben, es „bei entsprechendem Willen“ einzuführen.

Das werde auch den Lärmpegel mindern, „die so steigende Lebensqualität ergibt sich zusammen mit der Reduktion von Treibhausgasen und Stickoxiden, der Verbesserung der Luftqualität und weniger Lärm.“ Die Einführung von Tempo 30 würde die Sicherheit sowie die Lebens- und Aufenthaltsqualität steigern.

Laut Bürgermeister Tobias Kreuter könnte das Vorhaben bis Jahresende realisiert werden, wenn die Novelle beschlossen wird.