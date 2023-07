Treysaer Verein „Gemeinsam ins Alter“ ist für den Demografie-Preis nominiert

Alterseinsamkeit

Stadtnah liegt das Mehrparteienhaus von „Gemeinsam ins Alter Schwalmstadt", dass im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Aktuell leben 15 Personen in den 12 Wohnungen der Genossenschaft.

Anlässlich der Nominierung hat sich der Staatsminister und Chef der Hessischen Staatskanzlei Axel Wintermeyer angekündigt.

Treysa – In Gesellschaft altern, ohne an Selbstbestimmung zu verlieren: Das ist das Konzept der Genossenschaft „Gemeinsam ins Alter Schwalmstadt“, die nun mit dem Demografie-Preis des Landes Hessens ausgezeichnet werden soll.

Alterseinsamkeit ist ein akutes Problem in Deutschland, erklärt Reinhart Darmstadt, Vorsitzender des Vereins. Es sei eine große Herausforderung, wenn Menschen, die einen das gesamte Leben umgeben hätten, plötzlich nicht mehr da seien. Es sei schwer, wenn alte Freunde fehlten und die eigenen Kinder kaum noch Zeit hätten.

Langsam aber sicher fühle man sich vereinsamt, langweile sich und werde krank. Deshalb hätten er und einige andere vor Jahren den Wunsch entwickelt, eine Perspektive für den eigenen Lebensabend zu schaffen, berichtet Darmstadt.

„Gemeinsam ins Alter“ ist ein Wohnprojekt in einem Mehrparteienhaus in Treysa. Die Bewohner leben seit November vergangenen Jahres genossenschaftlich in den zwölf Wohnungen des Neubaus „Am Alten Feld 8“.

Einige zusammen mit ihrem Ehepartner, andere allein. Wirklich alleine soll jedoch niemand sein, auch wenn jeder seine eigenen, barrierefreien vier Wände bewohnt. Im Vordergrund steht, wie der Name des Projektes bereits vermuten lässt, die Gemeinschaft.

Das sogenannte „Ellerhaus“ haben die Mieter gemeinschaftlich eingerichtet und stellt den sozialen Mittelpunkt der Anlage dar. An großen Tischen wird dort zusammengesessen, Kaffee getrunken und geplaudert.

Genossenschaftler und Nachbarn: von links Reina Völzke, Reinhart Darmstadt, Christiane Darmstadt, Annedore Schäfer, Herbert Schäfer und Doris Schäfer am Tisch im „Ellerhaus".

„Von der ersten Idee bis zur Realisierung hat es zehn Jahre gedauert“, berichtet Reinhart Darmstadt. Die Grundidee sei bereits damals gewesen, eine Möglichkeit des würdevollen, selbstbestimmten und geselligen Altwerdens zu schaffen. „Nicht allein, nicht im Heim und nicht auf Kosten der Kinder“, fasst es seine Frau Christiane Darmstadt zusammen. „Viele haben uns nicht für voll genommen“, sagt Christiane Darmstadt. „Das wird nichts“ hätten sie gesagt, gerade wegen der vielen Jahre, die für die Planung nötig gewesen seien. „Dabei ist es völlig normal, dass ein Projekt so lange dauert“, ergänzt Reinhart Darmstadt.

2017 gründeten die Mitglieder des Vereins zusätzlich eine Genossenschaft, um die Finanzierung von Gemeinsam ins Alter zu gewährleisten. Die Bauphase sei jedoch alles andere als unbeschwert verlaufen. „Wir haben alle Krisen mitgenommen, die wir konnten“, sagt Reinhart Darmstadt.

Die Coronapandemie, der verstopfte Suezkanal, Inflation und der Ukraine-Krieg: All das habe für einen Baustoff- und Handwerkermangel gesorgt, wodurch die Baukosten gestiegen seien.

Demografie-Preis Zum 14. Mal ehrt die hessische Staatskanzlei „Vereine, Stiftungen, Genossenschaften, Initiativen, Kirchen, Kommunen, gemeinnütze Einrichtungen und Unternehmen, die sich mit einem Projekt dafür einsetzen, dass es sich auch in Zukunft auf dem Land gut leben lässt“, heißt es auf der Internetseite der Staatskanzlei. Nominiert sind sechs Projekte, unter anderem Gemeinsam ins Alter Schwalmstadt. Staatsminister Axel Wintermeyer wird sich deshalb am Freitag, 28. Juli, in der Straße „Am Alten Feld 8“ selbst ein Bild von dem Wohnprojekt machen. „Welchen Platz wir genau belegen, entscheidet sich erst noch“, sagt Christiane Darmstadt von Gemeinsam ins Alter. Es gebe einen Sieger, zwei Zweitplatzierte und drei dritte Plätze.

Finanziell sei das für die Genossenschaft ein Kraftakt gewesen. Insgesamt hätte das Projekt am Ende drei Millionen Euro gekostet. Seit der Fertigstellung des Gebäudes, dass auf einem ehemaligen Grundstück von Hephata errichtet wurde, sind laut Darmstadt mittlerweile 15 Menschen aus ganz Deutschland eingezogen. Die Altersspanne ginge von 63 bis 93.

Wer in einer der Wohnungen einziehen möchte, muss Genossenschaftsanteile kaufen, die 950 Euro pro Quadratmeter kosten. Zusätzlich fallen Mietkosten von 12 Euro pro Quadratmeter und 150 Euro Nebenkosten an. Aktuell sind jedoch alle Wohnungen belegt.