Tristesse in Schwälmer Freibädern: Hauptsaison geht baden

Von: Eike Rustemeyer

Hat momentan viel Zeit für Wartungs- und Reinigungsarbeiten: Bademeister Frank Schulz steht vor dem leeren Schwimmerbecken in Schwalmstadts Freibad. © Eike Rustemeyer

Aktuell fällt wegen des Wetters für die meisten das Schwimmengehen ins Wasser. Die Bademeister hoffen auf einen schönen Spätsommer.

Schwalm – Im Neukirchener Freibad sieht es derzeit genauso aus, wie überall in den Freibädern im Kreis. Die relativ kühlen Temperaturen, häufige Schauer und Nieselregen vermiesen den meisten den Gang ins Freibad. Kathleen Kolb, Fachangestellte für Bäderbetriebe in Neukirchen hat also nicht viel zu tun.

Nur zwei Badegäste tummeln sich kurz nach Feierabend im Freibad. Geöffnet wird derzeit nach aktueller Wetterlage und Bedarf, zum Beispiel gegen Abend.

„Die Ferienzeit ist normalerweise unsere Hauptsaison, pünktlich zum Schuljahresschluss kamen der Regen und die kühlen Temperaturen“, beklagt sie das Wetterpech. Normalerweise müssten jetzt von morgens bis abends Badegäste da sein, die ihre Ferien im Freibad verbringen. Aber in diesen Wochen traue sich nur der harte Kern – ältere Frühschwimmer und Sportschwimmer – ins Becken, „die lassen sich von nichts aufhalten“.

So viel wärmer müsste es für Kolb gar nicht sein. Hauptsache sei, dass der Regen wieder aufhöre. „Unser Wasser wird mit Solarenergie geheizt. Ab 24 Grad Lufttemperatur kann es im Wasser schon sehr angenehm sein“, sagt sie. Aktuell gehe auch sie nur mit Neoprenanzug ins Wasser. „Wir warten sehnsüchtig auf die Sonne“, fasst Kathleen Kolb zusammen.

Hofft auf besseres Wetter: Kathleen Kolb, Fachangestellte für Bäderbetriebe in Neukirchen. © Philipp Knoch

Der Kiosk im Freibad, an dem sich die Badegäste mit Pommes, Süßigkeiten und Eis eindecken können, war in diesen Sommerferien noch gar nicht geöffnet, „das lohnt sich für die wenigen Badegäste nicht“. Wenn wieder mehr los ist, informieren die Freibadmitarbeiter den Kioskbetreiber. Viele Eltern mit Kindern, laut Kolb Hauptkundschaft des Kiosks, kommen nicht ins Freibad, um bei 18 Grad und Regen die Badesaison zu genießen.

Kolb und den anderen Angestellten bleibt nur, zu hoffen. „In der nächsten Woche soll es wenigstens wieder trocken sein, das würde schon viel helfen“, sagt Kolb. Bei 25 Grad Lufttemperatur sei schon deutlich mehr los im Freibad. Vor dieser Badesaison hatten sie das Freibad für Kinder verschönert, malten Haie, Meerjungfrauen und Schildkröten in das Becken. Viele kleine Badegäste konnten die Neuerungen noch nicht bei einem Tauchgang entdecken, so Kolb.

Ihre Hoffnung ruht auf einer warmen und trockenen Phase Ende August. Die könne die Sommerzeit für das Freibad noch retten. Das würde sie freuen, auch ganz persönlich. „Je mehr Menschen im Bad sind, desto mehr Spaß macht die Arbeit. Der August kann nur noch besser werden.“

Mehr als „10 bis 15 hartgesottene Schwimmer“ verzeichnet aktuell auch Schwalmstadts Bademeister Frank Schulz nicht. Die Badegäste, denen „Wind und Wetter nichts ausmachen“, kämen in aller Regel bereits morgens, den Rest des Tages bliebe das Freibad in Ziegenhain leer.

Das sorge bei ihm und seinen Kollegen aber keineswegs für Langeweile, so Schulz. Die Regentage nutze er, um diverse Arbeiten zu erledigen, für die im regulären Badebetrieb meistens kein Platz sei. „Ich mähe Rasen, reinige den Parkplatz oder nehme Wartungsarbeiten an der Filteranlage vor“, sagt der Bademeister. (Philipp Knoch/Eike Rustemeyer)