Trutzhain: Walderzieher freuen sich auf Kinder

Schwalmstadt – Nach den Sommerferien eröffnet in Trutzhain eine Waldgruppe für Schwalmstädter Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Der besondere Vorteil dieser Waldgruppe ist, dass die Kinder ganztags mit warmem Mittagessen und der Möglichkeit des Mittagsschlafes/Mittagsruhe angemeldet werden können.

Die Gruppe befindet sich hauptsächlich am Vormittag im Wald und kann sich ab mittags in ihrem eigenen Gruppenraum in der Kita aufhalten.

Dieser Gruppenraum wird weiterhin bei unzumutbarem Wetter, Festen und besonderen Ereignissen genutzt. Dadurch wird das Zugehörigkeitsgefühl zur Kita Trutzhain und zu den anderen Kindern gefördert.

Das besondere Extra der Gruppe ist auch, dass es die Möglichkeit einer festen Toilette in kurzer Entfernung zum Basislager im Wald gibt.

Die Vorteile einer Waldgruppe seien - unter anderen - dass der Aufenthalt im Freien das Immunsystem stärke und eine positive Entwicklung der kindlichen Motorik und Wahrnehmung unterstützte, meinen Experten.

Diese Eigenschaften werden auf natürliche Weise tagtäglich trainiert, da die Natur der ideale Bewegungsraum für die Kinder ist.

Das Klettern und Balancieren auf Baumstämmen und das Laufen auf dem unebenen Waldboden tragen ebenfalls deutlich dazu bei. Die Vielfalt der Natur wird unmittelbar erlebt und begriffen.

Kinder können die Stille neu erleben, da es im Wald keinen so hohen Lärmpegel gibt. Die Möglichkeit sich auszutoben oder sich aus dem Weg zu gehen verhindert dabei häufig den Aufbau von Aggressionen.

Außerdem wirkt sich die Waldpädagogik unterstützend auf die Sprachentwicklung aus, weil sich die Kinder über die Bedeutung von Gegenständen und das Spielgeschehen austauschen.

Weitere Informationen erhalten über die Kitaleiterin Christina Dunczewski per Email c.dunczewski@schwalmstadt.de oder unter 06691/3401. syg

Anmeldungen unter l.heinmüller@schwalmstadt.de oder 06691/207 103.

Rubriklistenbild: © Foto: Stadt Schwalmstadt