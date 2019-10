Theaterensemble Trutzhainer Bühne: Schauspielerei ist ihr Hobby

Es sind die vielen kleinen Details, die das Theaterensemble der Trutzhainer Bühne derzeit noch umtreibt.

„Ist die Decke passend?“, „Stimmen die Lichteffekte?“, „Was gehört noch ins Bühnenbild?“ fragen sich die acht Darsteller und das fünfköpfige Background-Team von Regie, Maske, Technik und Co.

Im Frühjahr wählte die Gruppe „Die zauberhafte Glaskugel“, eine hochdeutsche Komödie in drei Akten, als Textvorlage aus. Anfang November ist das Stück auf der Bühne im Trutzhainer Dorfgemeinschaftshaus zu sehen.

Nach einem ersten Lesen und einem ruhigen Sommer begann das Theaterteam nach den Ferien mit der Einstudierung. „Die Probenzeit ist stressig, aber es macht unglaublich viel Spaß und der Applaus des Publikums entschädigt allemal“, sagen die Darsteller unisono, die gerne in Rollen wie die des einfältigen Briefträgers, des hinterlistigen Bürgermeisters, des älteren Casanovas oder auch der lustigen Witwe schlüpfen. Immer sonntags und dienstags trifft sich die Theatergruppe des TSV Trutzhains im Dorfgemeinschaftshaus zur Probe.

Schnuckzeug gehört dazu

Während Szene für Szene durchdacht und einstudiert wird, darf eine gehörige Portion Nervennahrung am Bühnenrand nicht fehlen. „So ein bisschen Schnuckzeug gehört einfach dazu“, lacht Otmar Heidenreich, der sich federführend um den Bühnenbau kümmert. Letztendlich halten alle Theatermitglieder Ausschau nach Requisiten und Kostümen und tragen Stück für Stück zusammen.

Verwicklungen und Verwirrungen vorprogrammiert

So spielt die Komödie auch im Innenraum eines Eisenbahnwaggons, wo zwei kauzige Schwestern zusammen leben und sich mit manch selbstgepanschtem Wundermittel über Wasser halten. Ihre Weisheiten, mit denen sie ihrer Kundschaft das Geld aus der Tasche ziehen, entnehmen sie der Posttasche des gutmütigen Briefträgers Heini. Nichts ahnend parkt Heini seine Postfracht bei den Schwestern regelmäßig zwischen, sodass diese mit Leichtigkeit in den Genuss von so manchem Postgeheimnis gelangen können. Verwicklungen und Verwirrungen sind vorprogrammiert und auf jeden Fall gibt es Anlass zum Lachen.

Von Regina Ziegler-Dörhöfer

Glückstelefon

Acht Leser können bei freiem Eintritt zum Theaterabend am Freitag gehen. Die Schwälmer Allgemeine verlost heute am Glückstelefon unter Tel. 0 13 79/69 96 64 unter allen Anrufern viermal je zwei Karten, bitte nennen Sie das Stichwort „Theater“.

Kostenhinweis: Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.

Wir melden die vier Gewinner in einer unserer nächsten Ausgaben.