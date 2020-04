Feuerwehren mussten einen Brand eines Holzstapels in Niedergrenzebach löschen.

Ein Holzstapel brannte in der Nacht zu Freitag gegen 3.43 Uhr in Niedergrenzebach in der Nähe des Festplatzes Richtung Schützenwaldweg. Das Feuer zerstörte laut der Polizei, die von Brandstiftung ausgeht, 23 Meter Holz. Die Feuerwehren Treysa, Ziegenhain, Niedergrenzebach, Obergrenzebach und Trutzhain löschten den Brand.