Unbekanntes Mädchen aus Treysa: Leser führten auf die richtige Spur

Das Rätsel um das Porträt des unbekannten Mädchens aus Treysa von Henner Knauf ist nach dem Abdruck in der Schwälmer Allgemeinen gelöst.

Modell war die heute 74-jährige Gabriele Ursula Moysich, mit Geburtsnamen hieß sie Höfer.

Im Alter von sechs oder sieben Jahren hatte sie dem Schwälmer Maler Modell gesessen, Erinnerungen daran hat die heute östlich von München lebende 74-Jährige kaum, aber an Henner Knauf und seine Frau kann sie sich verschwommen erinnern, erzählte sie im Gespräch mit uns.

Zunächst aber brachten uns mehrere Leser der HNA nach unserem Aufruf auf ihre Spur, nämlich Bernd Albrecht (Treysa), Erika Wenzel (Sachsenhausen) und Erika Wolff (Treysa), die mit Gabriele Höfer zusammen Schülerin in der „Glaeßner-Grundschulklasse“ war.

+ Mit ihrer Mutter Elisabeth: Das Foto von der damals etwa sieben Jahre alten Gabriele, genannt „Elchen“, entstand um 1950. Sie trägt dasselbe Kleidchen. © Privat

Sie alle wussten noch, dass das Mädchen eine Enkelin des Hephata-Kreiskrankenhaus-Chefs Dr. Karl Siebold war und im Frankenhainer Weg wohnte, bis sie mit ihrer Mutter zu Beginn der Fünfzigerjahre wegzog.

Das bestätigte uns Dr. Peter Siebold (Ziegenhain), der seine Cousine Gabriele selbstverständlich auch erkannte und die Familiengeschichte spontan skizzierte.

Gabrieles Mutter, Elisabeth Siebold, war eins von fünf Kindern des Hephata-Klinikbegründers Karl Siebold. Elisabeths Mann, Gabrieles Vater, fiel im Zweiten Weltkrieg, er wurde nur 25 Jahre alt und hatte seine kleine Tochter bloß ein einziges Mal gesehen. Die Witwe, Elisabeth, heiratete einige Jahre später erneut und zog nach Hannover.

Von ihren Treysaer Kinderjahren weiß Gabriele Moysich natürlich nicht mehr allzu viel. Ihre Mutter habe als Krankengymnastin in der Klinik gearbeitet, daher habe des Öfteren ein Kindermädchen auf sie aufgepasst. Das sei ein junges Mädchen aus einer Flüchtlingsfamilie gewesen, die auf dem Ziegenhainer Schafhof untergekommen war.

Gabriele Moysich selbst besitzt eine andere Variante ihres Knauf‘schen Kinderbildnisses, womöglich ein erster Versuch, „leider hat es nicht so viel Leben im Gesicht, in den Augen“. Bei einem Besuch in der Schwalm will sich die heutige Bayerin das Werk, das seit den Siebzigerjahren Sammler Johannes Prinz (Ziegenhain) gehört, gern selbst einmal ansehen.

+ Gabriele Moysichgeb. Höfer heute: Sie lebt in Bayern und besitzt eine Variante ihres Kinderporträts von Henner Knauf. © Privat

Ihre Mutter Elisabeth kehrte übrigens mit ihrem zweiten Mann und ihren beiden Söhnen Michael (Arzt, verstorben) und Thomas Nitze später wieder nach Treysa zurück. Elisabeth Nitze starb 1998 in Ziegenhain.

Dr. Peter Siebold ergänzte im Gespräch mit unserer Zeitung noch, dass Klinikgründer Karl Siebold – Gabrieles Großvater – der Älteste von 13 Geschwistern gewesen war. Peter Siebolds Vater war der Jüngste. Dieser, Dr. Matthias Siebold, hatte sich um 1927 als Arzt in Ziegenhain niedergelassen, die Siebold‘sche Villa am Kleinen Wallgraben steht heute leer.

Karls und Matthias‘ Vater übrigens war Pastor gewesen in Bethel (Bielefeld), wo er mit Friedrich v. Bodelschwingh zusammenarbeitete.

Ausstellung: Die Knauf-Ausstellung in der Kunsthalle Willingshausen zeigt das Kinderbild und ist noch bis Sonntag, 11. November zu sehen.